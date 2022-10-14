Porsche несподівано відклали дебют нового Macan: названа причина

Електромобіль Porsche Macan випустять на рік пізніше ніж планувалося. Під час розробки нової моделі виникли серйозні проблеми з програмним забезпеченням.

Related video

Презентація Porsche Macan другого покоління відкладається — кросовер з'явиться не раніше 2024 року. Інформацію про затримку із виведенням на ринок моделі офіційно підтвердили представники Porsche британському виданню Autocar.

[ + – ] Porsche Macan другого покоління стане електромобілем Фото: Motor1.com

Новий Porsche Macan мали представити у 2023 році. Однак затримки з розробкою програмного забезпечення E3 1.2 не дозволяють випустити електричний кросовер вчасно — його дебют відкласти на рік.

Концерн Volkswagen вже давно має проблеми з програмним забезпеченням для електричних моделей, яке розробляє підрозділ Cariad. Раніше з цієї причини відклали презентацію першого електромобіля Bentley — вона відбудеться 2026 року. Не виключено, що електрокари Porsche 718 Boxster та Cayman також представлять пізніше, ніж планувалося.

Важливо

Просунутий автопілот і передова мультимедіа: яким буде перший автомобіль Sony (відео)

Також саме через повільну розробку ПЗ пішов у відставку керівник Volkswagen Group Герберт Дісс. На його місце призначено колишнього керівника Порше Олівера Блюма.

[ + – ] При розробці моделі виникли проблеми із програмним забезпеченням Фото: Motor1.com

Нагадаємо, що кросовер Porsche Macan другого покоління стане електричним і буде конкурентом Tesla Model Y. Його неодноразово фотографували на випробуваннях і за знімками видно, що дизайн авто стане стрімкішим.

Електромобіль Porsche Macan будують на новітній платформі РРЕ. Він матиме запас ходу і буде помітно потужнішим за попередника. До речі, бензиновий Macan ще залишиться у виробництві і певнпий час його випускатимуть паралельно з електричним наступником.

Раніше Фокус повідомляв, що електромобілем став і класичний Porsche 911. Його запропонували у двох варіантах за потужністю.