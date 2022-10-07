Нове життя легенди: культовий Porsche 911 вперше став електромобілем (фото)

Електромобіль Porsche 911 запропонований у версіях потужністю 440 та 500 к. с. Топовий варіант розганяється до 100 км/год менше, ніж за 4 с і має запас ходу 320 км.

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Класичний Porsche 911 третього покоління відродили у новому форматі. Знаменитий спорткар 90-х переробили на електромобіль і тепер випускають дрібними серіями. Про це повідомляє сайт компанії-виробника.

[ + – ] Електромобіль розганяється до 100 км/год менше ніж за 4 с

Незвичайний тюнінг Porsche 911 у кузові 964 виконує невелика британська фірма Everrati. Випускають електромобілі Porsche одразу на двох підприємствах — в Оксфорді та Каліфорнії. Вартість стартує з 300 тисяч доларів.

Електрокар Porsche 911 запропонований у двох версіях — на 440 та 500 к. с. Сильніший варіант розганяється до 100 км/год менше, ніж за 4 с. Акумуляторна батарея ємністю 62 кВт∙год дозволяє проїхати приблизно 320 км без підзарядки.

[ + – ] Покупці можуть вибрати купе, кабріолет або тарга

Цікава деталь: бензиновий двигун Porsche 911 не викидають, а віддають покупцю. Автомобілі не надто переробляють, тому за бажання рідний мотор можна навіть встановити назад.

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Крім того, електрокару доопрацьовують підвіску й ставлять ширші шини. Обов'язковою є система рекуперативного гальмування.

[ + – ] У салоні оновлюють оздоблення і перемикачі

Покупець може вибрати купе, тарга або кабріолет Porsche 911. У салоні оновлюють прилади, перемикачі й обробку — використовуються дорогі шкіра й алькантара. За доплату запропоновано сучасну мультимедійну систему з Android Auto.

Раніше Фокус розповідав, що електромобілем став і класичний Ford Mustang 1967 року. Його також випускають на замовлення.