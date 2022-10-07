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Нове життя легенди: культовий Porsche 911 вперше став електромобілем (фото)

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Бензиновий двигун Porsche 911 замінили електромоторами

Електромобіль Porsche 911 запропонований у версіях потужністю 440 та 500 к. с. Топовий варіант розганяється до 100 км/год менше, ніж за 4 с і має запас ходу 320 км.

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Класичний Porsche 911 третього покоління відродили у новому форматі. Знаменитий спорткар 90-х переробили на електромобіль і тепер випускають дрібними серіями. Про це повідомляє сайт компанії-виробника.

Тюнінг Porsche 911, Porsche 911 964, Porsche 911, електромобіль Porsche 911, електромобіль Porsche, тюнінг Porsche 911 Fullscreen
Електромобіль розганяється до 100 км/год менше ніж за 4 с

Незвичайний тюнінг Porsche 911 у кузові 964 виконує невелика британська фірма Everrati. Випускають електромобілі Porsche одразу на двох підприємствах — в Оксфорді та Каліфорнії. Вартість стартує з 300 тисяч доларів.

Електрокар Porsche 911 запропонований у двох версіях — на 440 та 500 к. с. Сильніший варіант розганяється до 100 км/год менше, ніж за 4 с. Акумуляторна батарея ємністю 62 кВт∙год дозволяє проїхати приблизно 320 км без підзарядки.

Тюнінг Porsche 911, Porsche 911 964, Porsche 911, електромобіль Porsche 911, електромобіль Porsche, тюнінг Porsche 911 Fullscreen
Покупці можуть вибрати купе, кабріолет або тарга

Цікава деталь: бензиновий двигун Porsche 911 не викидають, а віддають покупцю. Автомобілі не надто переробляють, тому за бажання рідний мотор можна навіть встановити назад.

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Крім того, електрокару доопрацьовують підвіску й ставлять ширші шини. Обов'язковою є система рекуперативного гальмування.

Тюнінг Porsche 911, Porsche 911 964, Porsche 911, електромобіль Porsche 911, електромобіль Porsche Fullscreen
У салоні оновлюють оздоблення і перемикачі

Покупець може вибрати купе, тарга або кабріолет Porsche 911. У салоні оновлюють прилади, перемикачі й обробку — використовуються дорогі шкіра й алькантара. За доплату запропоновано сучасну мультимедійну систему з Android Auto.

Раніше Фокус розповідав, що електромобілем став і класичний Ford Mustang 1967 року. Його також випускають на замовлення.