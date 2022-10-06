Краще за Leaf: Nissan готує електрокар за 20 000 євро із запасом ходу 400 км (фото)
Новий Nissan Micra з'явиться у 2023 році та стане бюджетним електрокаром. Хетчбек з оригінальним дизайном отримає 136-сильний двигун від Renault 5.
З'явилися нові подробиці та рендери Nissan Micra шостого покоління. Модель В-класу радикально перетвориться та стане недорогим електромобілем. Про це повідомляє сайт Motor1.
Новий Nissan Micra з'явиться у 2023 році, а розроблять його разом із Renault. Електричний хетчбек побудують на платформі CMF-BEV і він буде близьким родичем нового Renault 5.
Раніше Nissan опублікував тизер Micra. За першими зображеннями видно, що електрокар дуже схожий з Renault 5 — у нього такий же гранений дизайн з короткими звисами кузова. Втім, є і відмінності — у Nissan Micra 2023 привертають увагу оригінальні круглі фари і ліхтарі.
Характеристики Nissan Micra офіційно не розголошують. За попередніми даними, довжина авто складе близько 4 м, ширина – 1,7 м, а висота – 1,5 м.
Швидше за все, силова установка від Renault 5 перейде в електромобіль Nissan Micra без змін. Це означає, що він отримає 136-сильний двигун, а його запас ходу в топовому варіанті складе близько 400 км.Важливо
Тобто Micra стане краще, ніж Nissan Leaf. До того ж, вона буде дешевшою: базова версія має коштувати приблизно 20 000 євро.
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