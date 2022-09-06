Сім місць та витрата 5,8 л/100 км: новий Nissan X-Trail 2022 офіційно представлений (відео)

Новий Nissan X-Trail став просторішим усередині і отримав цілий набір сучасних опцій. Кросовер тепер доступний з інноваційною гібридною установкою e-Power.

Відбулася європейська презентація Nissan X-Trail четвертого покоління. Кросовер надійде у продаж до кінця осені, а у першому кварталі 2023 року має з'явитися і в Україні. Про це повідомляє пресслужба компанії Nissan.

[ + – ] У дизайні кросовера переважають грані Фото: Nissan

Дизайн Nissan X-Trail 2022

Новий Nissan X-Trail не є секретом, адже його американський брат-близнюк Rogue нової генерації продається на північноамериканському ринку з 2020 року. Європейська версія практично нічим не відрізняється від нього зовні: у авто гранований дизайн з широкою V-подібною решіткою радіатора та "двоповерховою" діодною оптикою.

[ + – ] Модель запропонована в бензинових та гібридних версіях Фото: Nissan

Розміри Nissan X-Trail 2022:

Довжина — 4681 мм

Ширина — 1840 мм

Висота — 1730 мм

Колісна база — 2706 мм

[ + – ] Nissan X-Trail отримав віртуальну панель приладів та проєкцію на лобове скло Фото: Nissan

Салон та комплектація Nissan X-Trail 2022

Інтер'єр Nissan X-Trail виконаний у новому стилі, знайомому завдяки молодшому Qashqai. Кросовер Nissan отримав віртуальну панель приладів, проєкцію на лобове скло та великий 9,0-дюймовий тачскрін. Запропонують версії на 5 та 7 місць, причому у п'ятимісній конфігурації об'єм багажника зріс до 585 л.

[ + – ] Доступні версії моделі на 5 та 7 місць Фото: Nissan

Список доступних для моделі опцій розширили — тепер доступні тризонний клімат-контроль, камери кругового огляду, бездротова зарядка для смартфонів, електропривод дверей багажника із сенсором відкриття та покращена система напівавтономного водіння.

Новий Nissan X-Trail, характеристики

Початковий кросовер Nissan X-Trail отримає новий 1,5-літровий турбомотор на 163 к. с. Він доступний лише з варіатором та переднім приводом.

[ + – ] У п'ятимісцевій конфігурації об'єм багажника зріс до 585 л. Фото: Nissan

Крім того, запропоновано гібридну установку e-Power, в якій колеса обертає електромотор, а 1,5-літровий бензиновий двигун виконує роль генератора та виробляє електроенергію. Традиційної коробки передач авто немає, як і електромобілі. Проте є технологія e-Pedal, що дозволяє їздити без педалі гальма (авто гальмує, якщо відпустити газ).

[ + – ] Гібрид Nissan X-Trail e-Power витрачає лише 5,8 л/100 км.

Потужність Nissan X-Trail e-Power складає 204 к. с. з переднім приводом та 213 к. с. — З повним. У першому випадку розгін до 100 км/год займає 8 секунд, у другому — 7 секунд. Витрата палива становить 5,8 та 6,3 л/100 км, відповідно.

Раніше Фокус повідомляв, що на аукціон виставили гоночний Nissan, на якому в молодості брав участь у змаганнях Том Круз.