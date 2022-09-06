Семь мест и расход 5,8 л/100 км: новый Nissan X-Trail 2022 официально представлен (видео)

Новый Nissan X-Trail стал просторнее внутри и получил целый набор современных опций. Кросссовер теперь доступен с инновационной гибридной установкой e-Power.

Состоялась европейская презентация Nissan X-Trail четвертого поколения. Кроссовер поступит в продажу до конца осени, а в первом квартале 2023 года должен появиться и в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Nissan.

[ + – ] В дизайне кроссовера преобладают грани Фото: Nissan

Дизайн Nissan X-Trail 2022

Новый Nissan X-Trail не является секретом, ведь его американский брат-близнец Rogue новой генерации продается на североамериканском рынке с 2020 года. Европейская версия практически ничем не отличается от него внешне: у авто граненый дизайн с широкой V-образной решеткой радиатора и "двухэтажной" диодной оптикой.

[ + – ] Модель предложена в бензиновых и гибридных версиях Фото: Nissan

Размеры Nissan X-Trail 2022:

Длина – 4681 мм

Ширина – 1840 мм

Высота – 1730 мм

Колесная база – 2706 мм

[ + – ] Nissan X-Trail получил виртуальную панель приборов и проекцию на лобовое стекло Фото: Nissan

Салон и комплектация Nissan X-Trail 2022

Интерьер Nissan X-Trail выполнен в новом стиле, знакомом по младшему Qashqai. Кроссовер Nissan получил виртуальную панель приборов, проекцию на лобовое стекло и большой 9,0-дюймовый тачскрин. Предложат версии на 5 и 7 мест, причем в пятиместной конфигурации объем багажника вырос до 585 л.

[ + – ] Доступны версии модели на 5 и 7 мест Фото: Nissan

Список доступных для модели опций расширили – теперь доступны трехзонный климат-контроль, камеры кругового обзора, беспроводная зарядка для смартфонов, электропривод двери багажника с сенсором открытия и улучшенная система полуавтономного вождения.

Новый Nissan X-Trail, характеристики

Начальный кроссовер Nissan X-Trail получит новый 1,5-литровый турбомотор на 163 л. с. Он доступен только с вариатором и передним приводом.

[ + – ] В пятиместной конфигурации объем багажника вырос до 585 л Фото: Nissan

Кроме того, предложена гибридная установка e-Power, в которой колеса вращает электромотор, а 1,5-литровый бензиновый двигатель выполняет роль генератора и вырабатывает электроэнергию. Традиционной коробки передач у авто нет, как и у электромобилей. Зато есть технология e-Pedal, позволяющая ездить без педали тормоза (авто тормозит, если отпустить газ).

[ + – ] Гибрид Nissan X-Trail e-Power расходует всего 5,8 л/100 км

Мощность Nissan X-Trail e-Power составляет 204 л. с. с передним приводом и 213 л. с. – с полным. В первом случае разгон до 100 км/ч занимает 8 с, во втором – 7 с. Расход топлива составляет 5,8 и 6,3 л/100 км, соответственно.

Ранее Фокус сообщал, что на аукцион выставили гоночный Nissan, на котором в молодости участвовал в соревнованиях Том Круз.