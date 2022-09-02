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Авто

На аукцион выставили редкий спорткар Nissan: на нем участвовал в гонках Том Круз (видео)

авто Тома Круза, автомобиль Тома Круза, Том Круз, Nissan 300ZX, Nissan 300ZX 1984, SCCA Trans AM
Фото: Bring a Trailer | Nissan 300ZX подготовили к гонкам SCCA Trans Am

В 80-х годах молодой Том Круз пробовал свои силы в автогонках. Его машина сохранилась до наших дней в хорошем состоянии.

В США на аукцион Bring a Trailer выставили редкий гоночный Nissan 300ZX 1984 года. В свое время на этом авто участвовал в сореваниях звездный актер Том Круз. Подробности авто раскрыли на сайте аукционного дома.

авто Тома Круза, автомобиль Тома Круза, Том Круз, Nissan 300ZX, Nissan 300ZX 1984, SCCA Trans AM
Том Круз выступал в команде актера Пола Ньюмана
Фото: Bring a Trailer

Этот Nissan 300ZX в 1986 году подготовили к чемпионату SCCA Trans Am в команде Newman/Sharp Racing, владельцами которой были голливудский актер Пол Ньюман и гонщик Боб Шарп. Всего построили только два таких авто.

авто Тома Круза, автомобиль Тома Круза, Том Круз, Nissan 300ZX, Nissan 300ZX 1984, SCCA Trans AM
В салоне появились гоночные ремни и каркас безопасности
Фото: Bring a Trailer

Пилотами стали Том Круз и сын Боба Шарпа, Скотт. Примечательно, что актер даже смог дважды финишировать в гонках четвертым в своем классе.

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Nissan 300ZX оснащен серьезно модернизированным 3,0-литровым V6 мощностью свыше 200 л. с. и 5-ступенчатой механической КПП. Ему доработали подвеску и тормоза. Спорткар "обули" в гоночные 15-дюймовые шины. В салоне появились гоночные ремни и трубчатый каркас безопасности, однако при этом сохранилась магнитола.

авто Тома Круза, автомобиль Тома Круза, Том Круз, Nissan 300ZX, Nissan 300ZX 1984, SCCA Trans AM
Двигатель Nissan серьезно доработали

Nissan 300ZX сменил нескольких владельцев, но всего проехал только 8000 км. В 2006 году автомобиль отреставрировали до оригинального состояния. На данный момент самая высокая ставка за спорткар – всего 20 000 долларов.

В 2006 году автомобиль отреставрировали до оригинального состояния

Ранее с аукциона продали Porsche, на котором Том Круз учился вождению. Тот автомобиль оказался гораздо дороже — $2 миллиона.

Также Фокус рассказывал, что редкий Mercedes короля Афганистана ушел с молотка за почти 10 миллионов долларов.