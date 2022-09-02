На аукцион выставили редкий спорткар Nissan: на нем участвовал в гонках Том Круз (видео)
В 80-х годах молодой Том Круз пробовал свои силы в автогонках. Его машина сохранилась до наших дней в хорошем состоянии.
В США на аукцион Bring a Trailer выставили редкий гоночный Nissan 300ZX 1984 года. В свое время на этом авто участвовал в сореваниях звездный актер Том Круз. Подробности авто раскрыли на сайте аукционного дома.
Этот Nissan 300ZX в 1986 году подготовили к чемпионату SCCA Trans Am в команде Newman/Sharp Racing, владельцами которой были голливудский актер Пол Ньюман и гонщик Боб Шарп. Всего построили только два таких авто.
Пилотами стали Том Круз и сын Боба Шарпа, Скотт. Примечательно, что актер даже смог дважды финишировать в гонках четвертым в своем классе.Важно
Nissan 300ZX оснащен серьезно модернизированным 3,0-литровым V6 мощностью свыше 200 л. с. и 5-ступенчатой механической КПП. Ему доработали подвеску и тормоза. Спорткар "обули" в гоночные 15-дюймовые шины. В салоне появились гоночные ремни и трубчатый каркас безопасности, однако при этом сохранилась магнитола.
Nissan 300ZX сменил нескольких владельцев, но всего проехал только 8000 км. В 2006 году автомобиль отреставрировали до оригинального состояния. На данный момент самая высокая ставка за спорткар – всего 20 000 долларов.
Ранее с аукциона продали Porsche, на котором Том Круз учился вождению. Тот автомобиль оказался гораздо дороже — $2 миллиона.
Также Фокус рассказывал, что редкий Mercedes короля Афганистана ушел с молотка за почти 10 миллионов долларов.