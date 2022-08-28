Редкий винтажный Bentley использовали для контрабанды крупной партии наркотиков (фото)

Все полости старинного Bentley S2 заполнили пакетами метамфетамином и кокаином. Стоимость наркотиков составляет 115 миллионов долларов.

В Австралии полиция задержала коллекционный Bentley S2 1960 года. Его использовали для ввоза в страну наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба полиции штата Новый Южный Уэльс.

[ + – ] Все полости авто заполнили пакетами с метамфетамином и кокаином

Раритетный Bentley отправили в контейнере морем из Канады и он якобы предназначался коллекционеру из Австралии. Автомобиль без проблем въехал в страну и поначалу на таможне не заметили ничего подозрительного.

Однако затем информатор сообщил полиции, что машине стоило бы уделить больше внимания. Bentley S2 просветили рентгеном и заметили, что все полости авто заполнены пакетами с неизвестным веществом.

[ + – ] Наркоторговцев арестовали и их ждет суд

Bentley разобрали и обнаружили внутри 161 кг метамфетамина и 30 кг кокаина. Стоимость партии наркотиков составляет 155 миллионов австралийских долларов ($115 миллионов). Получателей контейнера арестовали и теперь наркоторговецв ждет суд.

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Автомобиль в шутку окрестили самым дорогим Bentley в истории. Для справки: цена Bentley S2 на рынке составляет от 75 000 до 350 000 долларов, в зависимости от состояния.

[ + – ] Bentley S2 выпускали с 1959 по 1962 годы

Bentley S2 производили с 1959 по 1962 годы и всего выпустили 1859 авто. Роскошный седан оснащен 6,2-литровым 200-сильным V8 и 4-ступенчатой автоматической КПП, а его максимальная скорость составляет 185 км/ч.

Ранее Фокус рассказывал про самый дорогой Bentley наших дней. В отделке его салона использовано натуральное золото.