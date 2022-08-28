Рідкісний вінтажний Bentley використовували для контрабанди великої партії наркотиків (фото)

Усі порожнини старовинного Bentley S2 заповнили пакетами з метамфетаміном і кокаїном. Вартість наркотиків складає 115 мільйонів доларів.

В Австралії поліція затримала колекційний Bentley S2 1960 року. Його використали для ввезення у країну наркотиків. Про це повідомила пресслужба поліції штату Новий Південний Уельс.

[ + – ] Усі порожнини авто заповнили пакетами з метамфетаміном і кокаїном

Раритетний Bentley відправили у контейнері морем із Канади і він нібито призначався колекціонеру з Австралії. Автомобіль без проблем в'їхав у країну та спочатку на митниці не помітили нічого підозрілого.

Однак потім інформатор повідомив поліції, що машині варто приділити більше уваги. Bentley S2 просвітили рентгеном і помітили, що всі порожнини авто заповнені пакетами з невідомою речовиною.

[ + – ] Наркоторговців заарештували і на них чекає суд

Bentley розібрали та виявили всередині 161 кг метамфетаміну та 30 кг кокаїну. Вартість партії наркотиків складає 155 мільйонів австралійських доларів (115 мільйонів доларів). Одержувачів контейнера заарештували і тепер на наркоторговців чекає суд.

Важливо

Українці купують все більше кросоверів: ТОП 15 найпопулярніших моделей

Автомобіль жартома охрестили найдорожчим Bentley в історії. Для довідки: вартість Bentley S2 на ринку становить від 75 000 до 350 000 доларів, залежно від стану.

[ + – ] Bentley S2 випускали з 1959 по 1962 роки

Bentley S2 виробляли з 1959 по 1962 роки і випустили всього 1 859 авто. Розкішний седан оснащений 6,2-літровим 200-сильним V8 та 4-ступінчастою автоматичною КПП, а його максимальна швидкість становить 185 км/год.

Раніше Фокус розповідав про найдорожчий Bentley наших днів. В оздобленні його салону використано натуральне золото.