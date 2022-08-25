Українці купують все більше кросоверів: ТОП 15 найпопулярніших моделей
Моделі підвищеної прохідності становлять три чверті від усіх нових автомобілів. Частка кросоверів на українському авторинку з 2010 року зросла втричі.
Українські автомобілісти все частіше обирають кросовери та позашляховики. Їхня частка серед загальної кількості нових зростає постійно зростає і в 2022 році досягла рекордних 75%. Про це свідчить статистика інформаційно-аналітичної групи AutoConsulting.
Ще на початку 2000-х кросовери та позашляховики становили лише 7-8% нових авто. Попит на них почав активно зростати приблизно 15 років тому. До 2010 року частка авто підвищеної прохідності на ринку зросла до 24%, у 2017 році склала 53%, а в 2021 — вже 73%.
Зростання продовжується — за червень частка кросоверів та позашляховиків підросла до 78,8%, а якщо приплюсувати пікапи — то майже до 81%. Примітно, що у сегменті нових електрокарів кросоверами є 86,4% машин.Важливо
Проте в абсолютних цифрах продаж авто підвищеної прохідності не зростає. У 2008 році їх продали 100 тисяч штук (всіх нових авто — 623 тисячі), а в 2021 — 75,5 тисячі (всіх нових авто — 100 тисяч).
Відомі і моделі-лідери у сегменті. Традиційно перші два місця ділять Renault Duster та Toyota RAV4.
Найпопулярніші кросовери в Україні за 2022 рік:
- Renault Duster — 1130 проданих авто
- Toyota RAV4 — 756
- Mitsubishi Outlander — 415
- Volkswagen T-Roc — 376
- Nissan X-Trail — 328
- Volkswagen Touareg — 317
- Hyundai Tucson — 311
- Toyota Yaris Cross — 310
- Chery Tiggo 2 — 290
- Toyota Highlander — 281
- Mazda CX-5 — 253
- Haval H6 — 247
- Chery Tiggo 4 — 244
- Ford Kuga — 225
- Nissan Juke — 206
Раніше Фокус повідомляв, що в Україні з'явився новий Kia Sportage 2022. Кросовер радикально змінився зовні та багатше оснащений.