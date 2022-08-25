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Авто

Українці купують все більше кросоверів: ТОП 15 найпопулярніших моделей

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Фото: Motor Trend | Частка кросоверів на ринку постійно зростає

Моделі підвищеної прохідності становлять три чверті від усіх нових автомобілів. Частка кросоверів на українському авторинку з 2010 року зросла втричі.

Українські автомобілісти все частіше обирають кросовери та позашляховики. Їхня частка серед загальної кількості нових зростає постійно зростає і в 2022 році досягла рекордних 75%. Про це свідчить статистика інформаційно-аналітичної групи AutoConsulting.

Ще на початку 2000-х кросовери та позашляховики становили лише 7-8% нових авто. Попит на них почав активно зростати приблизно 15 років тому. До 2010 року частка авто підвищеної прохідності на ринку зросла до 24%, у 2017 році склала 53%, а в 2021 — вже 73%.

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З 2010 року частка кросоверів на українському авторинку зросла втричі
Фото: Auto-consulting

Зростання продовжується — за червень частка кросоверів та позашляховиків підросла до 78,8%, а якщо приплюсувати пікапи — то майже до 81%. Примітно, що у сегменті нових електрокарів кросоверами є 86,4% машин.

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В Україні може з'явитися недорогий гібридний кросовер потужністю 500 к. с. (фото)

Проте в абсолютних цифрах продаж авто підвищеної прохідності не зростає. У 2008 році їх продали 100 тисяч штук (всіх нових авто — 623 тисячі), а в 2021 — 75,5 тисячі (всіх нових авто — 100 тисяч).

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Лідером сегменту кросоверів є Renault Duster
Фото: Renault

Відомі і моделі-лідери у сегменті. Традиційно перші два місця ділять Renault Duster та Toyota RAV4.

Найпопулярніші кросовери в Україні за 2022 рік:

  1. Renault Duster — 1130 проданих авто
  2. Toyota RAV4 — 756
  3. Mitsubishi Outlander — 415
  4. Volkswagen T-Roc — 376
  5. Nissan X-Trail — 328
  6. Volkswagen Touareg — 317
  7. Hyundai Tucson — 311
  8. Toyota Yaris Cross — 310
  9. Chery Tiggo 2 — 290
  10. Toyota Highlander — 281
  11. Mazda CX-5 — 253
  12. Haval H6 — 247
  13. Chery Tiggo 4 — 244
  14. Ford Kuga — 225
  15. Nissan Juke — 206

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні з'явився новий Kia Sportage 2022. Кросовер радикально змінився зовні та багатше оснащений.