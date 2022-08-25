Українці купують все більше кросоверів: ТОП 15 найпопулярніших моделей

Моделі підвищеної прохідності становлять три чверті від усіх нових автомобілів. Частка кросоверів на українському авторинку з 2010 року зросла втричі.

Українські автомобілісти все частіше обирають кросовери та позашляховики. Їхня частка серед загальної кількості нових зростає постійно зростає і в 2022 році досягла рекордних 75%. Про це свідчить статистика інформаційно-аналітичної групи AutoConsulting.

Ще на початку 2000-х кросовери та позашляховики становили лише 7-8% нових авто. Попит на них почав активно зростати приблизно 15 років тому. До 2010 року частка авто підвищеної прохідності на ринку зросла до 24%, у 2017 році склала 53%, а в 2021 — вже 73%.

[ + – ] З 2010 року частка кросоверів на українському авторинку зросла втричі Фото: Auto-consulting

Зростання продовжується — за червень частка кросоверів та позашляховиків підросла до 78,8%, а якщо приплюсувати пікапи — то майже до 81%. Примітно, що у сегменті нових електрокарів кросоверами є 86,4% машин.

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Проте в абсолютних цифрах продаж авто підвищеної прохідності не зростає. У 2008 році їх продали 100 тисяч штук (всіх нових авто — 623 тисячі), а в 2021 — 75,5 тисячі (всіх нових авто — 100 тисяч).

[ + – ] Лідером сегменту кросоверів є Renault Duster Фото: Renault

Відомі і моделі-лідери у сегменті. Традиційно перші два місця ділять Renault Duster та Toyota RAV4.

Найпопулярніші кросовери в Україні за 2022 рік:

Renault Duster — 1130 проданих авто Toyota RAV4 — 756 Mitsubishi Outlander — 415 Volkswagen T-Roc — 376 Nissan X-Trail — 328 Volkswagen Touareg — 317 Hyundai Tucson — 311 Toyota Yaris Cross — 310 Chery Tiggo 2 — 290 Toyota Highlander — 281 Mazda CX-5 — 253 Haval H6 — 247 Chery Tiggo 4 — 244 Ford Kuga — 225 Nissan Juke — 206

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