В Україні може з'явитися недорогий гібридний кросовер потужністю 500 к. с. (фото)

BYD Song Plus DM-i здатен проїхати близько 100 км в електричному режимі та витрачає 3,8 л/100 км. Гібридний кросовер коштує від 31 000 доларів.

Узбецьке підприємство UzAuto Motors тепер випускатиме не лише моделі концерну General Motors, а й китайські BYD. Відповідну угоду підписали урядові делегації Китаю та Узбекистану. Про це повідомляє gazeta.uz.

[ + – ] Кросовер обладнаний 500-сильною гібридною установкою Фото: BYD Auto

Продукція UzAuto Motors відома в Україні. Саме на цьому підприємстві випускали Daewoo Matiz, а також моделі Ravon. Наразі воно постачає в нашу країну авто під брендом Chevrolet. До речі, раніше цього року там налагодили випуск недорогого кросовера Chevrolet Tracker і седана Onix, який змінить модель Lacetti.

[ + – ] Делегації Китаю та Узбекистану підписали договір про співпрацю в автомобільній сфері Фото: BYD Auto

В Узбекистані планують налагодити випуск кількох моделей BYD, але поки що відома лише одна з них – кросовер BYD Song Plus DM-i. У Китаї він доступний у гібридній та електричній версіях.

[ + – ] Компактний кросовер BYD Song Pro DM-i Фото: BYD Auto

У UzAuto Motors планують випускати саме плаг-ін гібрид BYD Song Plus DM-i. Він оснащений 1,5-літровою бензиновою турбочетвіркою та двома електромоторами сумарною потужністю 500 к. с.

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Повнопривідний 4,7-метровий кросовер розганяється до 100 км/год за 5,9 с. Він може проїхати 100-110 км. в електричному режимі і витрачає в середньому 3,8 л/100 км. Ціна BYD Song Plus DM-i у Китаї – від $31 000.

[ + – ] Седан BYD Destroyer 05 Фото: BYD Auto

Також в Узбекистані бачили на випробуваннях компактніший гібридний кросовер BYD Song Pro DM-i потужністю 324 л. с. та 307-сильний седан BYD Destroyer 05. Очевидно їх також випускатимуть на UzAuto Motors

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні з'явився недорогий китайський кросовер за 21 000 доларів.