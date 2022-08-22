Золото в салоні та 740 сил: представлений найшвидший і найдорожчий Bentley в історії (відео)

Лімітоване купе Bentley Mulliner Batur оснащене 740-сильним двигуном і може розвинути швидкість понад 330 км/год. В обробці його салону використані найдорожчі матеріали.

В американському Монтереї на шоу ретро-авто представили ультраексклюзивний Bentley Mulliner Batur. Усього випустять лише 18 таких авто вартістю $1,95 мільйона, і це найдорожча модель в історії британської марки. Про це повідомляє сайт Bentley.

[ + – ] Позаду встановили висувне антикрило Фото: Bentley

Розкішне купе створене в підрозділі Mulliner, яке з 30-х років ХХ століття створює найдорожчі Bentley. Модель є свого роду наступником кабріолета Bentley Mulliner Bacalar.

Автомобіль відкриває новий напрямок у дизайні британської марки. З одного боку, Bentley Mulliner Batur зберігає класичні риси на зразок довгого капота, широкої радіаторної решітки та вигнутого даху. З іншого — у нього карбоновий обвіс, сучасні розкосі фари, тоненькі ліхтарі та висувне антикрило. До речі, у Bentley пообіцяли, що схожий дизайн буде й у першого електрокара марки, який з'явиться у 2025 році.

[ + – ] Всього випустять лише 18 Bentley Mulliner Batur Фото: Bentley [ + – ] На центральній консолі встановлені три циферблати Фото: Bentley [ + – ] В обробці використана шкіра або алькантара [ + – ] Деякі деталі салону позолочені

У Mulliner завжди славилися своїми шикарними інтер'єрами. Салон Bentley Batur можуть обшити шкірою чи алькантарою, покупець може вибрати дерево, карбон чи натуральне волокно. В обробці є навіть 18-каратне золото. Купе отримало віртуальну панель приладів і три циферблати на центральній консолі.

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Новий Bentley Mulliner Batur отримав знайомий 6,0-літровий W12 твін-турбо, але зі збільшеною до 740 к.с. і 1000 Н∙м віддачею. Це найпотужніша модель в історії Bentley. З 8-ступінчастою КПП із двома зчепленнями розгін до 100 км/год займає близько 3 с, а максимальна швидкість перевищує 330 км/год.

[ + – ] Спорткар отримав 740-сильний двигун W12

Крім того, розробники обіцяють відмінну керованість. В арсеналі авто — повний привід, пневмопідвіска, активні стабілізатори та задні колеса, що повертаються. Уповільнюють його величезні керамічні гальма діаметром 440 мм спереду та 410 мм ззаду.

Раніше Фокус повідомляв, що Bugatti презентували ексклюзивний суперкар за $5 мільйонів. Він стане прощальною бензиновою моделлю марки.