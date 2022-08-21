Bugatti припинять випуск авто: представлений "прощальний" суперкар за $5 мільйонів (фото)

Кабріолет Bugatti W16 Mistral оснащений величезним 8,0-літровим турбомотором потужністю 1600 к. с. Його максимальна швидкість становить 420 км/год.

У США на каліфорнійському шоу ретро-авто презентували новий Bugatti W16 Mistral. Дивовижний суперкар випустять лімітованою серією з 99 авто, а його ціна складе 5 мільйонів доларів. Про це повідомляє офіційний сайт французької марки.

[ + – ] Кабріолет оснащений 1600-сильним W16 Фото: Bugatti

Кабріолет Bugatti Mistral стане прощальною бензиновою моделлю марки і останнім авто з двигуном W16. Наступний суперкар буде вже гібридом: він прийде на зміну Chiron, але для його розробки Bugatti та їхні партнери з Rimac візьмуть паузу — він з'явиться лише у 2027 році. На якийсь час компанія припинить випуск суперкарів.

[ + – ] Ззаду впадають у вічі оригінальні діодні ліхтарі Фото: Bugatti

Автомобіль побудований на базі купе Bugatti Chiron, проте радикально відрізняється від нього за дизайном і виглядає набагато агресивніше. У нього величезна підковоподібна решітка радіатора, що обволікає лобове скло та оригінальні діодні фари і ліхтарі.

[ + – ] В обробці салону використано шкіру, карбон і титан. Фото: Bugatti

В обробці салону поєднуються двоколірна шкіра, карбон та титан. Bugatti W16 Mistral отримав спортивні ківшеподібні крісла, за якими розташовані обтічники.

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Суперкар оснастили 8,0-літровим турбованим W16 потужністю 1600 к. с. від Bugatti Chiron Super Sport. Однак він не такий швидкий, адже максимальна швидкість обмежена на 420 км/год.

[ + – ] Кабріолет отримав спортивні сидіння Фото: Bugatti

Як і всі сучасні Bugatti, Mistral отримав 7-ступінчасту КПП з двома зчепленнями, повний привід та пневмопідвіску. Уповільнюють його карбоново-керамічні гальма.

Примітно, що лімітований суперкар Bugatti W16 Mistral — далеко не найдорожча модель марки. У лінійці є авто і за $19 мільйонів.

Також Фокус писав, що там же в Каліфорнії презентували найшвидший у світі автомобіль — його швидкість перевищує 500 км/год.