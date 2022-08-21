Bugatti прекратят выпуск авто: представлен "прощальный" суперкар за $5 миллионов (фото)

Кабриолет Bugatti W16 Mistral оснащен огромным 8,0-литровым турбомотором мощностью 1600 л. с. Его максимальная скорость составляет 420 км/ч.

В США на калифорнийском шоу ретро-авто презентовали новый Bugatti W16 Mistral. Сногсшибательный суперкар выпустят лимитированной серией из 99 авто, а его цена составит 5 миллионов долларов. Об этом сообщает официальный сайт французской марки.

[ + – ] Кабриолет оснащен 1600-сильным W16 Фото: Bugatti

Кабриолет Bugatti Mistral станет прощальной чисто бензиновой моделью марки и последним авто с двигателем W16. Следующий суперкар будет уже гибридом: он придет на смену Chiron, но для его разработки Bugatti и их партнеры из Rimac возьмут паузу – он появится только в 2027 году. На время компания прекратит выпуск суперкаров.

[ + – ] Сзади бросаются в глаза оригинальные диодные фонари Фото: Bugatti

Автомобиль построен на базе купе Bugatti Chiron, однако радикально отличается от него по дизайну и выглядит гораздо агрессивнее. У него огромная подковообразная решетка радиатора, обволакивающее лобовое стекло и оригинальные диодные фары и фонари.

[ + – ] В отделке салона использованы кожа, карбон и титан Фото: Bugatti

В отделке салона сочетаются двухцветная кожа, карбон и титан. Bugatti W16 Mistral получил спортивные ковшеобразные кресла, за которыми расположены обтекатели.

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Суперкар оснастили 8,0-литровым турбированным W16 мощностью 1600 л. с. от Bugatti Chiron Super Sport. Однако он не столь быстрый, ведь максимальная скорость ограничена на 420 км/ч.

[ + – ] Кабриолет получил спортивные сиденья Фото: Bugatti

Как и все современные Bugatti, Mistral получил 7-ступенчатую КПП с двумя сцеплениями, полный привод и пневмоподвеску. Замедляют его карбоново-керамические тормоза.

Примечательно, что лимитированный суперкар Bugatti W16 Mistral – далеко не самая дорогая модель марки. В линейке есть авто и за $19 миллионов.

Также Фокус писал, что в там же в Калифорнии презентовали самый быстрый в мире автомобиль – его скорость превышает 500 км/ч.