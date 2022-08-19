Возрожденная легенда: новый DeLorean впервые показали на публике (фото)

Новый DeLorean Alpha5 будет роскошным спортивным электромобилем. Преемника авто из фильма "Назад в будущее" начнут выпускать в 2024 году.

На ретро-шоу в Пеббл-Бич (США) привезли новый DeLorean Alpha5. Возрожденную модель впервые показали вживую, ведь ранее были только опубликованы его изображения. Фото DeLorean опубликовали на странице бренда в Instagram.

В Пеббл-Бич привезли первый предсерийный прототип DeLorean Alpha5. Производство модели планируют начать в 2024 году.

[ + – ] Новый DeLorean Alpha5 будет электромобилем

Новый спорткар разрабатывали в ателье ItalDesign, как и знаменитого предшественника DeLorean DMC-12 из фильма "Назад в будущее". Впрочем, дизайн DeLorean Alpha5 абсолютно другой – на смену граням пришли элегантные плавные линии. Единственная общая черта двух авто – поднимающиеся вверх двери.

Автомобиль крупнее своего предка достигает 5 м в длину. Это позволило сделать купе просторнее – внутри поместятся четыре человека. Отделку салона обещают сделать дорогой и роскошной.

[ + – ] Производство модели стартует с 2024 года

Кроме того, новый DeLorean Alpha5 – электромобиль. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 3,4 с и развить 240 км/ч. Запас хода авто превысит 480 км.

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Поначалу планируют выпустить дебютную серию из 88 авто (в фильме "Назад в будущее" DeLorean развивал 88 миль в час). В перспективе линейку DeLorean расширят еще несколько моделей – их прототипы уже продемонстрировали.

Ранее Фокус рассказывал, что DeLorean DMC-12 есть и в Украине, причем владелец одного из авто не побоялся поехать на нем зимой в Карпаты.