Відроджена легенда: новий DeLorean уперше показали на публіці (фото)
Новий DeLorean Alpha5 стане розкішним спортивним електромобілем. Наступника авто з фільму "Назад у майбутнє" почнуть випускати з 2024 року.
На ретро-шоу у Пеббл-Біч (США) привезли новий DeLorean Alpha5. Відроджену модель вперше показали наживо, адже раніше було лише опубліковано його зображення. Фото DeLorean опублікували на сторінці бренду у Instagram.
У Пеббл-Біч привезли перший передсерійний прототип DeLorean Alpha5. Виробництво моделі планують розпочати у 2024 році.
Новий спорткар розробляли в ательє ItalDesign, як і знаменитого попередника DeLorean DMC-12 з фільму "Назад у майбутнє". Втім, дизайн DeLorean Alpha5 абсолютно інший — на зміну граням прийшли елегантні гладкі лінії. Єдина загальна риса двох авто — двері, що підіймаються вгору.
Автомобіль більший за свого предка досягає 5 м у довжину. Це дозволило зробити купе просторішим — усередині помістяться чотири людини. Оздоблення салону обіцяють зробити дорогим та розкішним.
Крім того, новий DeLorean Alpha5 — електромобіль. Він здатний розігнатися до 100 км/год за 3,4 секунди і розвинути 240 км/год. Запас ходу авто перевищить 480 км.Важливо
Спочатку планують випустити дебютну серію з 88 авто (у фільмі "Назад у майбутнє" DeLorean розвивав 88 миль на годину). У перспективі лінійку DeLorean розширять ще кілька моделей — їх прототипи вже продемонстрували.
Раніше Фокус розповідав, що DeLorean DMC-12 є і в Україні, причому власник одного з авто не побоявся поїхати на ньому взимку до Карпат.