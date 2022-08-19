Відроджена легенда: новий DeLorean уперше показали на публіці (фото)

Новий DeLorean Alpha5 стане розкішним спортивним електромобілем. Наступника авто з фільму "Назад у майбутнє" почнуть випускати з 2024 року.

На ретро-шоу у Пеббл-Біч (США) привезли новий DeLorean Alpha5. Відроджену модель вперше показали наживо, адже раніше було лише опубліковано його зображення. Фото DeLorean опублікували на сторінці бренду у Instagram.

У Пеббл-Біч привезли перший передсерійний прототип DeLorean Alpha5. Виробництво моделі планують розпочати у 2024 році.

[ + – ] Новий DeLorean Alpha5 буде електромобілем

Новий спорткар розробляли в ательє ItalDesign, як і знаменитого попередника DeLorean DMC-12 з фільму "Назад у майбутнє". Втім, дизайн DeLorean Alpha5 абсолютно інший — на зміну граням прийшли елегантні гладкі лінії. Єдина загальна риса двох авто — двері, що підіймаються вгору.

Автомобіль більший за свого предка досягає 5 м у довжину. Це дозволило зробити купе просторішим — усередині помістяться чотири людини. Оздоблення салону обіцяють зробити дорогим та розкішним.

[ + – ] Виробництво моделі стартує з 2024 року

Крім того, новий DeLorean Alpha5 — електромобіль. Він здатний розігнатися до 100 км/год за 3,4 секунди і розвинути 240 км/год. Запас ходу авто перевищить 480 км.

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Спочатку планують випустити дебютну серію з 88 авто (у фільмі "Назад у майбутнє" DeLorean розвивав 88 миль на годину). У перспективі лінійку DeLorean розширять ще кілька моделей — їх прототипи вже продемонстрували.

Раніше Фокус розповідав, що DeLorean DMC-12 є і в Україні, причому власник одного з авто не побоявся поїхати на ньому взимку до Карпат.