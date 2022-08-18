Великі зміни: культове американське авто стане надпотужним електромобілем (відео)
Електромобіль Dodge Charger отримає два двигуни потужністю до 900 к. с. Прототип моделі оснастили коробкою передач, а його силова установка вміє імітувати звук бензинового V8.
Нове покоління Dodge Charger чекає на революцію. Легендарне спортивне авто зі США кардинально змінилося і в 2024 році стане електрокаром. Його провісником є концепт-кар Dodge Charger Daytona SRT, презентований у США. Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті концерну Stellantis.
Концепт-кар натякає, що новий Dodge Charger знову стане купе. Під час його створення зразком для наслідування дизайнерам слугував надшвидкісний Dodge Charger Daytona 1969 року.
У сучасного авто схожий обтічний силует із довгим капотом. У той же час, є і сучасні риси — висувні ручки дверей і світлодіодні фари та ліхтарі на всю ширину кузова.
У салоні кермо скошене знизу, а передня панель отримала яскраво-червоне діодне підсвічування. Електрокар має віртуальну панель приладів і великий 16-дюймовий сенсорний дисплей. Встановлено чотири окремі спортивні крісла.Важливо
Характеристики Dodge Charger Daytona SRT не розголошують. Відомо тільки, що він отримає 800-вольтну установку з двома моторами та повним приводом і буде швидшим за 707-сильний Dodge Charger Hellcat. Платформа STLA Large, на якій збудовано електрокар, підтримує потужність до 900 к. с.
З іншого боку, концепт-кар отримав нетипові функції. Наприклад, електромобіль Dodge Charger отримав коробку передач. А спеціальна акустична система здатна імітувати звук традиційного бензинового V8.
Раніше Фокус повідомляв, що Dodge на прохання клієнтів повернули у виробництво найпотужніший і найшвидший у світі позашляховик.