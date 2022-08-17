Яскравий дизайн та понад 300 сил. Американці показали недорогий спортивний кросовер (відео)

Dodge Hornet — американський побратим Alfa Romeo Tonale. Невеликий кросовер запропонують у потужних бензинових та гібридних модифікаціях.

У США презентували новий Dodge Hornet. Компактний 4,5-метровий кросовер надійде у продаж із кінця року за ціною від 29 995 доларів. Про це повідомляє офіційний сайт концерну Stellantis.

[ + – ] Кросовер побудований на базі Alfa Romeo Tonale Фото: Stellantis

Дизайн Dodge Hornet 2023

Dodge Hornet 2023 — приклад співпраці усередині концерну. По суті, це американська версія Alfa Romeo Tonale, причому її навіть випускатимуть в Італії. Від побратима кросовер можна відрізнити за зміненою передньою частиною в характерному стилі Dodge — з довгастими фарами і величезним повітрозабірником в бампері.

[ + – ] У салоні дисплей мультимедіа повернутий до водія Фото: Stellantis

Схожість двох моделей проглядається і в салоні. Новий Dodge Hornet отримав віртуальну панель приладів та 10,3-дюймовий сенсорний дисплей, повернутий до водія.

Важливо

В Україні з'явився сімейний кросовер за $21 000: він міг стати новим ЗАЗ (фото)

Базова комплектація Dodge Hornet включає камеру заднього виду, датчик дощу, парктронік, бездротову зарядку для смартфонів, а також системи автоматичного гальмування, контролю "сліпих" зон та розмітки. Серед опцій є електропривід дверей багажника, 465-ватна акустика Harman-Kardon, паркувальний автопілот, системи напівавтономного водіння та розпізнавання дорожніх знаків.

[ + – ] Усі модифікації Dodge Hornet отримали повний привід Фото: Stellantis

Характеристики Dodge Hornet 2023

Компактний кросовер Dodge запропонують у двох досить потужних версіях. Базовий варіант GT отримав 2,0-літровий 265-сильний бензиновий турбомотор та 9-ступінчасту автоматичну КПП. Він розганяється до 100 км/год за 6,5 с.

[ + – ] На вибір доступні бензинова та гібридна версії Фото: Stellantis

Топова версія R/T оснащена гібридною установкою, що розвиває 285 к. с. у звичайному режимі та 310 к. с. — короткочасно. З 6-ступінчастим автоматом розгін до 100 км/год займає 6,1 с, а ще такий кросовер може проїхати 48 км на електротязі.

[ + – ] Топова версія моделі розганяється до 100 км/год за 6,1 с

Всі Dodge Hornet 2023 отримали повний привід із функцією векторизації тяги. У модифікації R/T також передбачені адаптивні амортизатори та покращені гальма від Brembo.

Раніше Фокус повідомляв, що Dodge несподівано відновили виробництво найпотужнішого та найшвидшого позашляховика у світі.