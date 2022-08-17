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Авто

Яскравий дизайн та понад 300 сил. Американці показали недорогий спортивний кросовер (відео)

Dodge Hornet 2023, Dodge Hornet, новий Dodge Hornet, кросовер Dodge
Фото: Stellantis | Дизайн передньої частини виконаний у традиційному стилі Dodge

Dodge Hornet — американський побратим Alfa Romeo Tonale. Невеликий кросовер запропонують у потужних бензинових та гібридних модифікаціях.

У США презентували новий Dodge Hornet. Компактний 4,5-метровий кросовер надійде у продаж із кінця року за ціною від 29 995 доларів. Про це повідомляє офіційний сайт концерну Stellantis.

Dodge Hornet 2023, Dodge Hornet, новий Dodge Hornet, кросовер Dodge
Кросовер побудований на базі Alfa Romeo Tonale
Фото: Stellantis

Дизайн Dodge Hornet 2023

Dodge Hornet 2023 — приклад співпраці усередині концерну. По суті, це американська версія Alfa Romeo Tonale, причому її навіть випускатимуть в Італії. Від побратима кросовер можна відрізнити за зміненою передньою частиною в характерному стилі Dodge — з довгастими фарами і величезним повітрозабірником в бампері.

Dodge Hornet 2023, Dodge Hornet, новий Dodge Hornet, кросовер Dodge
У салоні дисплей мультимедіа повернутий до водія
Фото: Stellantis

Схожість двох моделей проглядається і в салоні. Новий Dodge Hornet отримав віртуальну панель приладів та 10,3-дюймовий сенсорний дисплей, повернутий до водія.

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Базова комплектація Dodge Hornet включає камеру заднього виду, датчик дощу, парктронік, бездротову зарядку для смартфонів, а також системи автоматичного гальмування, контролю "сліпих" зон та розмітки. Серед опцій є електропривід дверей багажника, 465-ватна акустика Harman-Kardon, паркувальний автопілот, системи напівавтономного водіння та розпізнавання дорожніх знаків.

Dodge Hornet 2023, Dodge Hornet, новий Dodge Hornet, кросовер Dodge
Усі модифікації Dodge Hornet отримали повний привід
Фото: Stellantis

Характеристики Dodge Hornet 2023

Компактний кросовер Dodge запропонують у двох досить потужних версіях. Базовий варіант GT отримав 2,0-літровий 265-сильний бензиновий турбомотор та 9-ступінчасту автоматичну КПП. Він розганяється до 100 км/год за 6,5 с.

Dodge Hornet 2023, Dodge Hornet, новий Dodge Hornet, кросовер Dodge
На вибір доступні бензинова та гібридна версії
Фото: Stellantis

Топова версія R/T оснащена гібридною установкою, що розвиває 285 к. с. у звичайному режимі та 310 к. с. — короткочасно. З 6-ступінчастим автоматом розгін до 100 км/год займає 6,1 с, а ще такий кросовер може проїхати 48 км на електротязі.

Топова версія моделі розганяється до 100 км/год за 6,1 с

Всі Dodge Hornet 2023 отримали повний привід із функцією векторизації тяги. У модифікації R/T також передбачені адаптивні амортизатори та покращені гальма від Brembo.

Раніше Фокус повідомляв, що Dodge несподівано відновили виробництво найпотужнішого та найшвидшого позашляховика у світі.