На прохання трудящих. Найпотужніший і найшвидший позашляховик у світі повернули у виробництво

Популярність надпотужного Dodge Durango SRT Hellcat змусила відновити випуск моделі за рік після зупинки конвеєра. Заряджений 720-сильний позашляховик досі залишається найшвидшим у світі.

Dodge Durango SRT Hellcat повертається після річної відсутності ринку. Виробництво найпотужнішого та найшвидшого у світі позашляховика вирішили відновити через підвищений попит. Про це повідомляє пресслужба концерну Stellantis.

[ + – ] Попит на Dodge Durango SRT Hellcat перевершив очікування Фото: Stellantis

Лімітований заряджений Dodge Durango SRT Hellcat почали випускати восени 2020 року та виробляли протягом року. Згодом з'ясувалося, що за недешевим позашляховиком вишикувалася черга і машин на всіх охочих не вистачило. Тому збирання такої популярної моделі вирішили відновити.

[ + – ] Великий семимісний позашляховик здатний розвинути 290 км/год Фото: Stellantis

Прийом замовлень на Dodge Durango SRT Hellcat відкривається з вересня, а перші авто доставлять покупцям на початку 2023 року. Ціни поки що не оголошені, але в 2021 році модель коштувала від $82 500.

Dodge Durango SRT Hellcat — як і раніше, найпотужніший і найшвидший позашляховик у світі, адже за рік у нього не з'явилося конкурентів. Хоча в сегменті кросоверів уже є швидші моделі.

[ + – ] Перші авто доставлять покупцям на початку 2023 року Фото: Stellantis

Автомобіль оснащений 6,2-літровим компресорним V8 потужністю 720 к. с. і з крутним моментом 845 Н∙м. З 8-ступінчастою автоматичною КПП він розганяється до 100 км/год за 3,5 с і долає 400 м із місця (1/4 милі) за 11,5 с. Максимальна швидкість обмежена на 290 км/год.

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Швидкісний позашляховик є семимісним і може буксирувати причіп масою 4 тонни. SRT Hellcat можна відрізнити від стандартної моделі за обвісом, збільшеними повітрозабірниками та 20-дюймовими дисками, а в салоні встановлені спортивні крісла.

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