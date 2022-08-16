На прохання трудящих. Найпотужніший і найшвидший позашляховик у світі повернули у виробництво
Популярність надпотужного Dodge Durango SRT Hellcat змусила відновити випуск моделі за рік після зупинки конвеєра. Заряджений 720-сильний позашляховик досі залишається найшвидшим у світі.
Dodge Durango SRT Hellcat повертається після річної відсутності ринку. Виробництво найпотужнішого та найшвидшого у світі позашляховика вирішили відновити через підвищений попит. Про це повідомляє пресслужба концерну Stellantis.
Лімітований заряджений Dodge Durango SRT Hellcat почали випускати восени 2020 року та виробляли протягом року. Згодом з'ясувалося, що за недешевим позашляховиком вишикувалася черга і машин на всіх охочих не вистачило. Тому збирання такої популярної моделі вирішили відновити.
Прийом замовлень на Dodge Durango SRT Hellcat відкривається з вересня, а перші авто доставлять покупцям на початку 2023 року. Ціни поки що не оголошені, але в 2021 році модель коштувала від $82 500.
Dodge Durango SRT Hellcat — як і раніше, найпотужніший і найшвидший позашляховик у світі, адже за рік у нього не з'явилося конкурентів. Хоча в сегменті кросоверів уже є швидші моделі.
Автомобіль оснащений 6,2-літровим компресорним V8 потужністю 720 к. с. і з крутним моментом 845 Н∙м. З 8-ступінчастою автоматичною КПП він розганяється до 100 км/год за 3,5 с і долає 400 м із місця (1/4 милі) за 11,5 с. Максимальна швидкість обмежена на 290 км/год.Важливо
Швидкісний позашляховик є семимісним і може буксирувати причіп масою 4 тонни. SRT Hellcat можна відрізнити від стандартної моделі за обвісом, збільшеними повітрозабірниками та 20-дюймовими дисками, а в салоні встановлені спортивні крісла.
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