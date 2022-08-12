Флагманський кросовер Volvo показали на перших зображеннях

Кросовер Volvo XC90 третього покоління стане електромобілем. Не заперечується, що нову модель перейменують і випускатимуть паралельно з попередником.

В інтернет потрапили патентні зображення нового Volvo XC90. Третє покоління флагманського кросовера шведської марки мають представити наприкінці нинішнього року, а його продажі стартують 2023-го. Про це повідомляє сайт Worldscoop.

[ + – ] Кросовер зберігає знайомий силует

Volvo XC90 2023 зберігає знайомий силует і в зовнішньому вигляді, як і раніше, переважають грані. У той же час, привертають увагу тоненькі розкосі фари, як в електричного кросовера Polestar 5, у якого запозичують платформу для XC90.

[ + – ] Новий Volvo XC90 стане електромобілем

Новий Volvo XC90 також стане електромобілем — про це свідчить заглушка на місці решітки радіатора. З цієї причини модель можуть перейменувати на EXC90 — нещодавно Volvo зареєстрували права на нову назву.

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Зміна імені також може бути пов'язана з тим, що нинішню модель з бензиновими та дизельними двигунами можуть випускати паралельно з її наступником протягом одного-двох років.

[ + – ] Кросовер отримає мультимедійну систему на базі Android

Характеристики Volvo XC90 поки що невідомі. Очевидно, електрокросовер отримає версії з переднім і повним приводом, а запас ходу в топовому варіанті перевищить 500 км. Крім того, авто отримає мультимедійну систему на Android, як і молодший електромобіль Volvo XC40 Recharge.

Раніше Фокус повідомляв, що Volvo та Geely спільно розробили недорогий сімейний кросовер. Він може з'явитись і в Україні.