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Авто

Флагманский кроссовер Volvo показали на первых изображениях

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Новый Volvo XC90 представят до конца нынешнего года

Кроссовер Volvo XC90 третьего поколения станет электромобилем. Не исключено, что новую модель переименуют и будут выпускать параллельно с предшественником.

В интернет попали патентные изображения нового Volvo XC90. Третье поколение флагманского кроссовера шведской марки должны представить в конце нынешнего года, а его продажи стартуют в 2023-м. Об этом сообщает сайт Worldscoop.

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Кроссовер сохраняет знакомый силуэт

Volvo XC90 2023 сохраняет знакомый силуэт и во внешнем виде по-прежнему преобладают грани. В то же время, обращают на себя внимание тоненькие раскосые фары, как у электрического кроссовера Polestar 5, у которого позаимствуют платформу для XC90.

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Новый Volvo XC90 станет электромобилем

Новый Volvo XC90 также станет электромобилем – об этом свидетельствует заглушка на месте решетки радиатора. По этой причине модель могут переименовать в EXC90 – недавно Volvo зарегистрировали права на новое название.

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Смена имени также может быть связана с тем, что нынешнюю модель с бензиновыми и дизельными двигателями могут выпускать параллельно с ее преемником на протяжении одного-двух лет.

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Кроссовер получит мультимедийную систему на базе Android

Характеристики Volvo XC90 пока неизвестны. Очевидно электрокроссовер получит версии с передним и полным приводом, а запас хода в топовом варианте превысит 500 км. Кроме того, авто получит мультимедийную систему на Android, как и младший электромобиль Volvo XC40 Recharge.

Ранее Фокус сообщал, что Volvo и Geely совместно разработали недорогой семейный кроссовер. Он может появиться и в Украине.