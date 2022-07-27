Рассекречен новый семейный кроссовер от Geely и Volvo: он может появиться в Украине (фото)
Новый Geely FX11 Xingyao — преемник модели Atlas, которую активно продавали за пределами Китая. Кроссовер построен на базе Volvo XC40 и оснащается шведскими двигателями.
В интернет попали первые фото Geely FX11 Xingyao. Недорогой семейный кроссовер презентуют до конца лета. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Новая модель он придет на смену кроссоверу Geely Atlas, который продавали не только в Китае, но и во многих других странах. К слову, именно с Atlas в Geely собирались вернуться на украинский рынок в начале 2022 года, но этим планам помешала война. Поэтому вполне вероятно, что теперь к нам привезут уже его преемника.
Как и многие современные Geely, FX11 создавали при участии специалистов Volvo (как известно, шведский бренд принадлежит китайскому концерну). Модель построена на платформе СМА от Volvo XC40. К слову, ее же использует и флагманский Geely Preface.Важно
Кроссовер Geely FX11 Xingyao абсолютно не похож на предшественника. На смену плавным линиям пришли грани, а широкая решетка радиатора сочетается с Г-образными диодными фарами. Фонари рсоединены светящейся полосой. Кроме того, новая модель крупнее.
Размеры Geely FX11 Xingyao:
- Длина – 4670 мм
- Ширина – 1900 мм
- Высота – 1705 мм
- Колесная база – 2777 мм
На первых порах новый Geely FX11 Xingyao будут оснащать бензиновыми турбомоторами Volvo объемом 1,5 л (184 л. с.) и 2,0 л (218 л. с.), а позже появится еще и 245-сильная гибридная установка от Lynk & Co 01. Привод может быть передним или полным.
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