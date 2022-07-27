Рассекречен новый семейный кроссовер от Geely и Volvo: он может появиться в Украине (фото)

Новый Geely FX11 Xingyao — преемник модели Atlas, которую активно продавали за пределами Китая. Кроссовер построен на базе Volvo XC40 и оснащается шведскими двигателями.

В интернет попали первые фото Geely FX11 Xingyao. Недорогой семейный кроссовер презентуют до конца лета. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

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Новая модель он придет на смену кроссоверу Geely Atlas, который продавали не только в Китае, но и во многих других странах. К слову, именно с Atlas в Geely собирались вернуться на украинский рынок в начале 2022 года, но этим планам помешала война. Поэтому вполне вероятно, что теперь к нам привезут уже его преемника.

[ + – ] Широкая решетка радиатора сочетается с тоненькими диодными фарами Фото: CarNewsChina

Как и многие современные Geely, FX11 создавали при участии специалистов Volvo (как известно, шведский бренд принадлежит китайскому концерну). Модель построена на платформе СМА от Volvo XC40. К слову, ее же использует и флагманский Geely Preface.

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Кроссовер Geely FX11 Xingyao абсолютно не похож на предшественника. На смену плавным линиям пришли грани, а широкая решетка радиатора сочетается с Г-образными диодными фарами. Фонари рсоединены светящейся полосой. Кроме того, новая модель крупнее.

[ + – ] Фонари соединены светящейся полосой Фото: CarNewsChina

Размеры Geely FX11 Xingyao:

Длина – 4670 мм

Ширина – 1900 мм

Высота – 1705 мм

Колесная база – 2777 мм

[ + – ] Кроссовер предложат в бензиновых и гибридных версиях Фото: CarNewsChina

На первых порах новый Geely FX11 Xingyao будут оснащать бензиновыми турбомоторами Volvo объемом 1,5 л (184 л. с.) и 2,0 л (218 л. с.), а позже появится еще и 245-сильная гибридная установка от Lynk & Co 01. Привод может быть передним или полным.

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