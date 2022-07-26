Британцы готовят стильного и недорогого конкурента Toyota Camry и Volkswagen Arteon (фото)
MG 7 — новая флагманская модель британского бренда. Автомобиль отличается стремительным дизайном и богатой комплектацией.
В интернет попали первые изображения MG 7. Флагманская модель марки будет представлена в августе и до конца года поступит в продажу по цене примерно от 19 000 долларов. Об этом сообщает сайт Autohome.
Новый MG 7 – большой хэтчбэк D-класса длиной около 4,8-4,9 м, то есть по размерам он сопоставим с Toyota Camry. Скорее всего, для него позаимствуют платформу от младшей модели MG 6. Производство модели наладят в Китае на мощностях концерна SAIC (ему принадлежит бренд MG), но продавать ее будут и в других странах.
Судя по тизерам и патентным изображениям, MG 7 станет более доступной альтернативой купеобразным Volkswagen Arteon и Audi A5 Sportback. У авто стремительный профиль с покатой крышей и заостренной задней частью. Тоненькие диодные фары сочетаются с широкой решеткой радиатора. Также автомобиль получил выдвижной спойлер.
В салоне появится изогнутый дисплей виртуальной панели приборов. Комплектация MG 7 обещает быть богатой – с электроприводами сидений и двери багажника, панорамной крышей и широким набором систем безопасности.Важно
Лифтбэк получит 2,0-литровый 230-сильный бензиновый турбомотор и КПП с двумя сцеплениями, знакомые по представленному в Украине кроссоверу MG HS. Также возможно появление гибридной версии.
Ранее Фокус сообщал, что MG показали недорогого конкурента Nissan Leaf с запасом хода 450 км.