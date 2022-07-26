Британці готують стильного та недорогого конкурента Toyota Camry та Volkswagen Arteon (фото)

MG 7 – нова флагманська модель британського бренду. Автомобіль відрізняється стрімким дизайном і багатою комплектацією.

В інтернет потрапили перші зображення MG 7. Флагманська модель марки буде представлена у серпні та до кінця року надійде у продаж за ціною приблизно від 19 000 доларів. Про це повідомляє сайт Autohome.

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[ + – ] MG 7 – великий хетчбек D-класу Фото: autohome.com.cn

Новий MG 7 — великий хетчбек D-класу довжиною приблизно 4,8-4,9 м, тобто за розмірами він можна порівняти з Toyota Camry. Швидше за все, для нього запозичать платформу від молодшої моделі MG 6. Виробництво моделі налагодять у Китаї на потужностях концерну SAIC (йому належить бренд MG), але продаватимуть її і в інших країнах.

Судячи з тизерів і патентних зображень, MG 7 стане більш доступною альтернативою купеподібним Volkswagen Arteon та Audi A5 Sportback. В авто швидкий профіль з похилим дахом і загостреною задньою частиною. Тоненькі діодні фари поєднуються із широкою решіткою радіатора. Також автомобіль отримав висувний спойлер.

[ + – ] У MG 7 похилий купеподібний дах [ + – ] Авто оснастять 2,0-літровим турбомотором [ + – ] Комплектація MG 7 буде багатою [ + – ] Позаду встановлено висувний спойлер

У салоні з'явиться вигнутий екран віртуальної панелі приладів. Комплектація MG 7 обіцяє бути багатою — з електроприводами сидінь і дверей багажника, панорамним дахом і широким набором систем безпеки.

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Ліфтбек отримає 2,0-літровий 230-сильний бензиновий турбомотор та КПП з двома зчепленнями, знайомі за представленим в Україні кросовером MG HS. Також можлива поява гібридної версії.

Раніше Фокус повідомляв, що MG показали недорогого конкурента Nissan Leaf із запасом ходу 450 км.