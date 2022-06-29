Британці презентували недорогого конкурента Nissan Leaf із запасом ходу 450 км (фото)

Електромобіль MG 4 — невеликий хетчбек С-класу, створений спеціально для європейського ринку. Модель запропонують у трьох версіях, причому флагманський варіант розганятиметься до 100 км/год за 4 с.

У Великій Британії представили новий MG 4. Електричний хетчбек надійде у продаж на європейському ринку з 2023 року за ціною приблизно від 25 тис. євро. Про це повідомляє офіційний сайт MG.

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Електромобіль MG 4 2023 раніше показали у Китаї під назвою Mulan (MG належить китайському концерну SAIC). Його випускатимуть у цій країні, проте розробляли у Великій Британії та тестували на європейських дорогах. Саме ринок ЄС є пріоритетним для моделі.

[ + – ] Запас ходу авто в дорожчих версіях досягає 450 км

Електрокар MG 4 — модель С-класу, яка стане більш доступною альтернативою популярним Nissan Leaf і Volkswagen ID.3. Автомобіль можна порівняти з ними за габаритами.

Розміри MG 4 2023:

довжина — 4 287 мм;

ширина — 1 836 мм;

висота — 1 506 мм;

колісна база — 2 705 мм.

Дизайн MG 4 2023

Хетчбек демонструє новий фірмовий стиль MG. У дизайні переважають грані, а виражений "ніс" узгоджується з розкосими світлодіодними фарами.

[ + – ] У салоні привертає увагу дворівнева центральна консоль

Салон MG 4 показали вперше. Електромобіль отримав двоспицеве кермо, скошене знизу, віртуальну панель і великий сенсорний дисплей мультимедіа. Привертає увагу дворівнева центральна консоль. Комплектація MG 4 враховує діодні фари, клімат-контроль, камери кругового огляду й інтернет 5G.

Характеристики MG 4 2023

Хетчбек побудований на новій модульній платформі MSP, яку будуть використовувати інші електромобілі MG. Спочатку запропонують дві версії моделі. Базовий MG 4 отримає електродвигун потужністю 170 к. с. і батарею ємністю 51 кВт∙год, а його запас ходу становитиме 350 км.

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У дорожчій версії встановлені 204-сильний мотор і батарея на 64 кВт∙год. Такий хетчбек розганяється до 100 км/год менш ніж за 8 с, розвиває 160 км/год і може подолати 450 км без підзарядки. Згодом з'явиться двомоторна повнопривідна модифікація на 450 к. с., здатна розігнатися до сотні за 4 с.

Раніше Фокус повідомляв, що до 100-річчя MG готують двомісний електричний спорткар.