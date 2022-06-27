RU
RU
Розділи
Матеріали
Авто

Ціна 20 тисяч євро та запас ходу 250 км: італійці показали недорогий електрокар (відео)

1949
DR Automobiles Sportequipe 1, DR Sportequipe 1, електромобіль Sportequipe 1, Chery EQ1, електромобіль Chery EQ1
DR Automobiles Sportequipe 1 сягає всього 3,2 м у довжину

DR Automobiles Sportequipe 1 — компактний 3,2-метровий міський електромобіль. Незважаючи на невеликі розміри, авто є чотиримісним.

Італійська компанія DR Automobiles представила на автошоу в Мілані компактний міський електромобіль Sportequipe 1. З вересня він виходить на європейський ринок і коштуватиме 20 тис. євро. Про це повідомляє сайт Plugavel.

DR Automobiles Sportequipe 1, DR Sportequipe 1, електромобіль Sportequipe 1, Chery EQ1, електромобіль Chery EQ1
Запас ходу електрокара досягає 250 км

Новий DR Automobiles Sportequipe 1 створено на базі китайського Chery eQ1. Італійська компанія займається ліцензійним випуском моделей китайського концерну для Європи.

Електромобіль DR Automobiles Sportequipe 1 — мініатюрний тридверний хетчбек А-класу з величезною решіткою радіатора та великим кутом нахилу лобового скла.

DR Automobiles Sportequipe 1, DR Sportequipe 1, електромобіль Sportequipe 1, Chery EQ1, електромобіль Chery EQ1
Комплектація включає кондиціонер і діодні фари

Габарити DR Automobiles Sportequipe 1:

  • Довжина — 3200 мм
  • Ширина — 1670 мм
  • Висота — 1550 мм
  • Колісна база — 2100 мм
Важливо
Новий електрокар Volkswagen прийде на зміну Passat: подробиці та фото
Новий електрокар Volkswagen прийде на зміну Passat: подробиці та фото

Незважаючи на невеликі розміри, DR Automobiles Sportequipe 1 є чотиримісним і має невеликий 100-літровий багажник. Оснащення включає мультимедійну систему із сенсорним дисплеєм, кондиціонер, світлодіодні фари та легкосплавні диски.

Електромобіль потужністю 61 к. с. розвиває 120 км/год

Електрокар оснащений двигуном потужністю 61 к. с. і літій-іонною акумуляторною батареєю ємністю 31 кВт∙год. Він здатний розвинути 120 км/год і розганяється до 100 км/год за 12 с. Електромобіль має запас ходу в 250 км, а зарядити його у швидкому режимі на 80% можна за 30 хвилин.

Раніше Фокус повідомляв, що Hyundai незабаром представлять яскравого конкурента Tesla Model 3 із запасом ходу понад 500 км.