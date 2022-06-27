Ціна 20 тисяч євро та запас ходу 250 км: італійці показали недорогий електрокар (відео)

DR Automobiles Sportequipe 1 — компактний 3,2-метровий міський електромобіль. Незважаючи на невеликі розміри, авто є чотиримісним.

Італійська компанія DR Automobiles представила на автошоу в Мілані компактний міський електромобіль Sportequipe 1. З вересня він виходить на європейський ринок і коштуватиме 20 тис. євро. Про це повідомляє сайт Plugavel.

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[ + – ] Запас ходу електрокара досягає 250 км

Новий DR Automobiles Sportequipe 1 створено на базі китайського Chery eQ1. Італійська компанія займається ліцензійним випуском моделей китайського концерну для Європи.

Електромобіль DR Automobiles Sportequipe 1 — мініатюрний тридверний хетчбек А-класу з величезною решіткою радіатора та великим кутом нахилу лобового скла.

[ + – ] Комплектація включає кондиціонер і діодні фари

Габарити DR Automobiles Sportequipe 1:

Довжина — 3200 мм

Ширина — 1670 мм

Висота — 1550 мм

Колісна база — 2100 мм

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Незважаючи на невеликі розміри, DR Automobiles Sportequipe 1 є чотиримісним і має невеликий 100-літровий багажник. Оснащення включає мультимедійну систему із сенсорним дисплеєм, кондиціонер, світлодіодні фари та легкосплавні диски.

[ + – ] Електромобіль потужністю 61 к. с. розвиває 120 км/год

Електрокар оснащений двигуном потужністю 61 к. с. і літій-іонною акумуляторною батареєю ємністю 31 кВт∙год. Він здатний розвинути 120 км/год і розганяється до 100 км/год за 12 с. Електромобіль має запас ходу в 250 км, а зарядити його у швидкому режимі на 80% можна за 30 хвилин.

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