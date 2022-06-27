Ціна 20 тисяч євро та запас ходу 250 км: італійці показали недорогий електрокар (відео)
DR Automobiles Sportequipe 1 — компактний 3,2-метровий міський електромобіль. Незважаючи на невеликі розміри, авто є чотиримісним.
Італійська компанія DR Automobiles представила на автошоу в Мілані компактний міський електромобіль Sportequipe 1. З вересня він виходить на європейський ринок і коштуватиме 20 тис. євро. Про це повідомляє сайт Plugavel.
Новий DR Automobiles Sportequipe 1 створено на базі китайського Chery eQ1. Італійська компанія займається ліцензійним випуском моделей китайського концерну для Європи.
Електромобіль DR Automobiles Sportequipe 1 — мініатюрний тридверний хетчбек А-класу з величезною решіткою радіатора та великим кутом нахилу лобового скла.
Габарити DR Automobiles Sportequipe 1:
- Довжина — 3200 мм
- Ширина — 1670 мм
- Висота — 1550 мм
- Колісна база — 2100 мм
Незважаючи на невеликі розміри, DR Automobiles Sportequipe 1 є чотиримісним і має невеликий 100-літровий багажник. Оснащення включає мультимедійну систему із сенсорним дисплеєм, кондиціонер, світлодіодні фари та легкосплавні диски.
Електрокар оснащений двигуном потужністю 61 к. с. і літій-іонною акумуляторною батареєю ємністю 31 кВт∙год. Він здатний розвинути 120 км/год і розганяється до 100 км/год за 12 с. Електромобіль має запас ходу в 250 км, а зарядити його у швидкому режимі на 80% можна за 30 хвилин.
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