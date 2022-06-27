Новий електромобіль Hyundai прийде на зміну Sonata та кине виклик Tesla (фото)

Hyundai Ioniq 6 — електричний седан D-класу зі стрімким дизайном. Його потужність складає 300 к. с., а запас ходу перевищує 500 км.

Опубліковано офіційні тизери Hyundai Ioniq 6. Електричний седан представлять 14 липня, а його продажі стартують у 2023 році. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті Hyundai.

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[ + – ] Седан приваблює динамічним дизайном з аркоподібним дахом Фото: Hyundai

Розсекречено окремі деталі дизайну Hyundai Ioniq 6 2023. Автомобіль вийшов яскравим та стрімким на вигляд, він не надто відрізняється від передсерійного концепт-кара Hyundai Prophecy 2020 року. Привертають увагу піксельні діодні фари, аркоподібний дах і великий задній спойлер у дусі старих Porsche 911. Замість дзеркал заднього виду встановлені камери.

Новий Hyundai Ioniq 6 побудований на сучасній платформі E-GMP — її використовуватимуть більшість майбутніх електромобілів корейської марки. По суті він замінить бензиновий Hyundai Sonata, який незабаром знімуть з виробництва. Седан позиціюють, як конкурента Tesla Model 3, хоча він дещо більший.

[ + – ] Серед особливостей моделі – піксельна оптика та великий задній спойлер Фото: Hyundai

Розміри Hyundai Ioniq 6:

Довжина — 4855 мм

Ширина — 1880 мм

Висота — 1495 мм

Колісна база — 2950 мм

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Раніше стали відомі характеристики Hyundai Ioniq 6. Корейський електромобіль отримає повний привід та два електромотори загальною потужністю близько 300 к. с. Акумуляторна батарея місткістю 77,4 кВт∙год забезпечить запас ходу 515 км, а підзарядити її на 80% у швидкому режимі можна буде за 20 хвилин. Пізніше лінійку розширить потужніший електромобіль Hyundai Ioniq 6 N.

Раніше Фокус повідомляв, що Hyundai готує недорогу сімейну модель за $10 500 із дуже нестандартним дизайном.