Новый электромобиль Hyundai придет на смену Sonata и бросит вызов Tesla (фото)

Hyundai Ioniq 6 — электрический седан D-класса со стремительным дизайном. Его мощность составляет 300 л. с., а запас хода превышает 500 км.

Опубликованы официальные тизеры Hyundai Ioniq 6. Электрический седан представят 14 июля, а его продажи стартуют в 2023 году. Подробности авто раскрыли на официальном сайте Hyundai.

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[ + – ] Седан привлекает динамичным дизайном с аркообразной крышей Фото: Hyundai

Рассекречены отдельные детали дизайна Hyundai Ioniq 6 2023. Автомобиль получился ярким и стремительным на вид, он не слишком отличается от предсерийного концепт-кара Hyundai Prophecy 2020 года. Обращают на себя внимание пиксельные диодные фары, аркообразная крыша и большой задний спойлер в духе старых Porsche 911. Вместо зеркал заднего вида установлены камеры.

Новый Hyundai Ioniq 6 построен на современной платформе E-GMP — ее будут использовать большинство будущих электромобилей корейской марки. По сути, он сменит бензиновый Hyundai Sonata, который вскоре снимут с производства. Седан позиционируют, как конкурента Tesla Model 3, хотя он несколько крупнее.

[ + – ] Среди особенностей модели — пиксельная оптика и большой задний спойлер Фото: Hyundai

Размеры Hyundai Ioniq 6:

Длина — 4855 мм

Ширина — 1880 мм

Высота — 1495 мм

Колесная база — 2950 мм

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Ранее стали известны характеристики Hyundai Ioniq 6. Корейский электромобиль получит полный привод и два электромотора общей мощностью около 300 л. с. Аккумуляторная батарея емкостью 77,4 кВт∙ч обеспечит запас хода в 515 км, а подзарядить ее на 80% в быстром режиме можно будет за 20 минут. Позже линейку расширит более мощный электромобиль Hyundai Ioniq 6 N.

Ранее Фокус сообщал, что Hyundai готовит недорогую семейную модель за $10 500 с очень нестандартным дизайном.