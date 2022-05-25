Hyundai и Kia снимают с производства знаменитые модели

Некогда популярные семейные седаны постепенно уступают место кроссоверам. От неприбыльных моделей приходится отказываться, чтобы высвободить средства на электрификацию Hyundai-Kia.

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Концерн Hyundai начал оптимизацию модельного ряда и ее жертвами станут сразу несколько моделей. В частности, популярные ранее Hyundai Sonata и Kia K5/Optima снимут с производства в ближайшие годы. Об этом стало известно изданию Automotive News Europe.

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Нынешнее поколение Hyundai Sonata очевидно станет последним. Его еще ждет один фейслифтинг, а в 2027 или 2028 году выпуск седана прекратят. Поскольку Kia K5 (ранее известная как Optima) делит с Sonata платформу, то эту модель ожидает такая же участь.

[ + – ] Kia K5 делит платформу с Sonata, а потому также будет снята с производства Фото: Kia

Причина такого решения понятна – в последние годы семейные седаны резко потеряли в популярности, ведь покупатели все чаще выбирают кроссоверы. Сейчас продают в два раза меньше Hyundai Sonata, чем 7-8 лет назад.

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В добавок, концерн Hyundai начал электрификацию линейки, а это требует немалых средств, поэтому было решено отказаться от менее успешных моделей. К тому же, для выпуска электрокаров нужны новые производственные мощности. Поэтому один из южнокорейских заводов, где выпускали Hyundai Sonata, уже остановлен и проходит модернизацию – его готовят к выпуску спортивного электрокара Hyndai Ioniq 6.

[ + – ] Kia Stinger не удалось обрести популярность, а потому модель ликвидируют Фото: Kia

По причине низкого спроса уже в ближайшие годы прекратят выпускать и Kia Stinger – заднеприводная модель не получит преемника и уйдет с рынка. Несмотря на положительные оценки прессы и экспертов, Kia Stinger так и не удалось завоевать популярность и его продажи остаются на очень низком уровне.

Ранее Фокус рассказывал, что европейские автопроизводители отказываются от семейных минивэнов. Эти модели также проигрывают конкуренцию кроссоверам.