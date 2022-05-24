Подарок к юбилею: представлен самый мощный и быстрый Volkswagen Golf в истории (видео)

Volkswagen Golf R 20 Years edition — юбилейная версия заряженного хэтчбека. Автомобиль получил 333-сильный турбомотор и способен развить 270 км/ч, а звук двигателя стал приятнее благодаря новому выхлопу.

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Линейку Volkswagen Golf 2022 пополнила новая топовая версия R 20 Years edition. Специальный вариант посвятили 20-летию первого заряженного Golf R и будут выпускать только один год. Об этом сообщает официальный сайт Volkswagen.

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[ + – ] Хэтчбек предлагают только в белом и снием цветах Фото: Volkswagen

Новый Volkswagen Golf R 20 Years edition получил прибавку в мощности и теперь его 2,0-литровый турбомотор развивает 333 л. с. Кроме того, он звучит приятнее благодаря новой выхлопной системе Akrapovic с регулируемой громкостью.

[ + – ] На крыше появился новый спойлер Фото: Volkswagen

Роботизированная 7-ступенчатая КПП с двумя сцеплениями DSG также доработана и переключает передачи быстрее. Разгон до 100 км/ч занимает 4,7 с, а максимальная скорость составляет 270 км/ч. Это самый мощный и самый быстрый Volkswagen Golf в истории.

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Автомобиль оснащен полным приводом и адаптивными амортизаторами, а его подвеска более жесткая, чем у стандартного Golf. Замедляют его увеличенные тормоза диаметром 360 мм спереди и 310 мм сзади.

[ + – ] В отделке салона появился карбон Фото: Volkswagen

Заряженный Volkswagen Golf R 20 Years edition предлагают только в синем цвете с черными 19-дюймовыми дисками и белом окрасе с синими колесами. Кроме того, хэтчбек узнается по обвесу и новому спойлеру на крыше.

[ + – ] Мощный 333-сильный хэтчбек развивает 270 км/ч

В салоне установлены спортивные сиденья и руль, а в отделке появились дорогая кожа Nappa и карбон. Эксклюзивность модели подчеркивают специальные логотипы 20 Years edition.

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