Подарунок до ювілею: представлений найпотужніший і найшвидший Volkswagen Golf в історії (відео)

Volkswagen Golf R 20 Years edition — ювілейна версія зарядженого хетчбека. Автомобіль отримав 333-сильний турбодвигун і здатний розвинути 270 км/год, а звук двигуна став приємнішим завдяки новому вихлопу.

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Лінійку Volkswagen Golf 2022 поповнила нова топова версія R 20 Years edition. Спеціальний варіант присвятили 20-річчю першого зарядженого Golf R і випускатимуть лише один рік. Про це повідомляє офіційний вебсайт Volkswagen.

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[ + – ] Хетчбек пропонують тільки в білому та синьому кольорах Фото: Volkswagen

Новий Volkswagen Golf R 20 Years edition отримав збільшення в потужності і тепер його 2,0-літровий турбодвигун розвиває 333 к. с. Крім того, він звучить приємніше завдяки новій вихлопній системі Akrapovic із регульованою гучністю.

[ + – ] На даху з'явився новий спойлер Фото: Volkswagen

Роботизована 7-ступінчаста КПП з двома зчепленнями DSG також доопрацьована та перемикає передачі швидше. Розгін до 100 км/год займає 4,7 с, а максимальна швидкість становить 270 км/год. Це найпотужніший і найшвидший Volkswagen Golf в історії.

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Автомобіль оснащений повним приводом та адаптивними амортизаторами, а його підвіска жорсткіша, ніж у стандартного Golf. Уповільнюють його збільшені гальма діаметром 360 мм спереду та 310 мм ззаду.

[ + – ] В обробці салону з'явився карбон Фото: Volkswagen

Заряджений Volkswagen Golf R 20 Years edition пропонують лише у синьому кольорі із чорними 19-дюймовими дисками та білому забарвленні із синіми колесами. Крім того, хетчбек впізнається за обважуванням і новим спойлером на даху.

[ + – ] Потужний 333-сильний хетчбек розвиває 270 км/год.

У салоні встановлені спортивні сидіння та кермо, а в оздобленні з'явилися дорога шкіра Nappa та карбон. Ексклюзивність моделі наголошують на спеціальних логотипах 20 Years edition.

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