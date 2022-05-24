Найнеймовірніший Ferrari в історії оцифрували та виставили на продаж (фото)

Із аукціону продадуть NFT-токени із зображенням знаменитого Ferrari 512 S Modulo. Цей автомобіль вважається найбільш вражаючим і нестандартним Ferrari.

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Неймовірний концепт-кар Ferrari 512 S Modulo 1970 отримав друге життя. У автомобіля з'явилися віртуальні копії — за його мотивами створили серію NFT-токенів. Їх виставили на аукціон RM Sotheby's — про це повідомляється на офіційному сайті.

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Усього випустять п'ять таких NFT із зображеннями Ferrari 512 S Modulo в різному антуражі — у стилістиці 70-х, 80-х, 90-х, 2000-х та 2010-х років. Створили їх компанія ARTM Technologies і американський художник Саша Сирота, які спеціалізуються на подібній цифровій творчості.

У комплекті з токенами покупці отримають цифрові копії оригінальних креслень і начерків Ferrari 512 S Modulo з колекції ательє Pininfarina з автографом його керівника Паоло Пінінфаріна. Також у вартість включено індивідуальну екскурсію до музею Pininfarina та запрошення на VIP-заходи, організовані італійським ательє.

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Концепт-кар Ferrari 512 S Modulo — найбільш нестандартний і вражаючий автомобіль в історії марки. У Pininfarina створили для нього неймовірно низький і обтічний кузов. Купе оснащено гоночним 5,0-літровим V12 на 550 к. с. і здатне розігнатися до 100 км/год за 3 с і розвинути 354 км/год. Modulo побудований в одному-єдиному екземплярі та зараз перебуває в приватній колекції.

Раніше Фокус повідомляв, що гонщик Формули-1 Шарль Леклер розбив вінтажний гоночний болід Ferrari за 1,5 мільйона доларів.