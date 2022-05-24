Самый невероятный Ferrari в истории оцифровали и выставили на продажу (фото)

С аукциона продадут NFT-токены с изображением знаменитого Ferrari 512 S Modulo. Этот автомобиль считается самым впечатляющим и самым нестандартным Ferrari.

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Сногсшибательный концепт-кар Ferrari 512 S Modulo 1970 года получил вторую жизнь. У автомобиля появились виртуальные копии – по его мотивам создали серию NFT-токенов. Их выставили на аукцион RM Sotheby’s – об этом сообщается на его официальном сайте.

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Всего выпустят пять таких NFT с изображениями Ferrari 512 S Modulo в разном антураже — в стилистике 70-х, 80-х, 90-х, 2000-х и 2010-х годов. Создали их компания ARTM Technologies и американский художник Саша Сирота, специализирующиеся на подобном цифровом творчестве.

В комплекте с токенами покупатели получат цифровые копии оригинальных чертежей и набросков Ferrari 512 S Modulo из коллекции ателье Pininfarina с автографом его руководителя Паоло Пининфарина. Также в стоимость включены индивидуальная экскурсия в музей Pininfarina и приглашения на VIP-мероприятия, организованные итальянским ателье.

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Концепт-кар Ferrari 512 S Modulo – самый нестандартный и впечатляющий автомобиль в истории марки. В Pininfarina создали для него невероятно низкий и обтекаемый кузов. Купе оснащено гоночным 5,0-литровым V12 на 550 л. с. и способно разогнаться до 100 км/ч за 3 с и развить 354 км/ч. Modulo построен в одном-единственном экземпляре и сейчас находится в частной коллекции.

Ранее Фокус сообщал, что гонщик Формулы-1 Шарль Леклер разбил винтажный гоночный болид Ferrari за $1,5 миллиона.