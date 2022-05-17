Гонщик Формулы-1 разбил редчайшее авто 70-х за $1,5 миллиона (видео)

Лидер чемпионата Формулы-1 Шарль Леклер попал в аварию на винтажном гоночном Ferrari 312 B3. В свое время на этом болиде соревновался Ники Лауда.

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Конфузом окончилась попытка пилота Формулы-1 Шарля Леклера протестировать гоночный болид Ferrari 312 B3 1974 года на улицах Монако. Гонщик не справился с управлением и попал в ДТП. Об этом пишет сайт autoevolution.

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Авария имела место во время гонки ретро-автомобилей Monaco Historic Grand Prix, которую традиционно проводят перед Гран-при Монако. В ней соревнуются старинные болиды Формулы-1.

[ + – ] Ferrari 312 B3 оснащен 490-сильным двигателем и весит всего 582 кг Фото: скриншот/youtube

Лидер чемпионата Формулы-1 Шарль Леклер сел за руль Ferrari 312 B3, на которой в 1974-1975 годах соревновался легендарный трехкратный чемпион Ники Лауда. Собственно, пилот Ferrari и не мог выбрать болид другой команды.

В повороте Раскас Ferrari развернуло и он врезался в отбойник. Пострадала задняя часть машины и особенно антикрыло. Шарль Леклер позже заявил, что на 48-летнем авто отказали тормоза.

[ + – ] На Ferrari 312 B3 выступал Ники Лауда Фото: скриншот/youtube

"Я потерял тормоза. У меня пропали тормоза! Я затормозил, педаль была тугой, а затем она провалилась в пол. Мне повезло, потому что если бы это случилось в другом месте, это было бы гораздо хуже… проблема в том, что я испугался. В поворот я зашел нормально", — объяснил инцидент Шарль Леклер.

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Стоимость Ferrari 312 B3 оценивается примерно в 1,5 миллиона долларов. Автомобиль весом всего 582 кг оснащен 3,0-литровым 12-цилиндровым двигателем мощностью 490 л. с. Таких машин выпустили лишь семь.

[ + – ] У болида серьезно повреждена задняя часть

Следует отметить, что Шарль Леклер родился и вырос в Монако и, конечно же, хорошо знает улицы, по которым проходит гонка. Однако в Гран-при Монако его преследуют неудачи – пилот постоянно сходит с дистанции и ни разу за всю карьеру еще не финишировал там. Даже в исторической гонке Леклеру не повезло.

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