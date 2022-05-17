Перегонник Формули-1 розбив рідкісне авто 70-х за $1,5 мільйона (відео)

Лідер чемпіонату Формули-1 Шарль Леклер потрапив в аварію на вінтажному перегоновому Ferrari 312 B3. Свого часу на цьому боліді змагався Нікі Лауда.

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Конфузом закінчилася спроба пілота Формули-1 Шарля Леклера протестувати перегоновий болід Ferrari 312 B3 1974 на вулицях Монако. Перегонник не впорався з керуванням та потрапив у ДТП. Про це пише сайт autoevolution.

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Аварія сталася під час перегонів ретро-автомобілів Monaco Historic Grand Prix, яку традиційно проводять перед Гран-прі Монако. В ній змагаються старовинні боліди Формули-1.

[ + – ] Ferrari 312 B3 оснащений 490-сильним двигуном і важить лише 582 кг Фото: скриншот/youtube

Лідер чемпіонату Формули-1 Шарль Леклер сів за кермо Ferrari 312 B3, на якому у 1974-1975 роках змагався легендарний триразовий чемпіон Нікі Лауда. Власне, пілот Ferrari й не міг вибрати болід іншої команди.

У повороті Раскас Ferrari розвернуло і він врізався у відбійник. Постраждала задня частина машини та особливо антикрило. Шарль Леклер пізніше заявив, що на 48-річному авто відмовили гальма.

[ + – ] На Ferrari 312 B3 виступав Нікі Лауда Фото: скриншот/youtube

"Я втратив гальма. В мене зникли гальма! Я загальмував, педаль була тугою, а потім вона провалилася в підлогу. Мені пощастило, тому що якби це сталося в іншому місці, це було б набагато гірше... проблема в тому, що я злякався. В поворот я зайшов нормально", — пояснив інцидент Шарль Леклер.

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Вартість Ferrari 312 B3 оцінюють приблизно у 1,5 мільйона доларів. Автомобіль вагою лише 582 кг оснащений 3,0-літровим 12-циліндровим двигуном потужністю 490 к. с. Таких машин випустили лише сім.

[ + – ] У боліда серйозно пошкоджена задня частина

Слід зазначити, що Шарль Леклер народився і виріс у Монако і, звичайно ж, добре знає вулиці, якими проходять перегони. Однак у Гран-прі Монако його переслідують невдачі — пілот постійно сходить із дистанції й жодного разу за всю кар'єру ще не фінішував там. Навіть в історичних перегонах Леклеру не пощастило.

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