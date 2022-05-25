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Hyundai та Kia знімають із виробництва знамениті моделі

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Hyundai Sonata, Kia K5, Kia Optima, Kia Stinger
Фото: Hyundai | Hyundai Sonata припинять випускати у 2027 чи 2028 році

Колись популярні сімейні седани поступово поступаються місцем кросоверам. Від неприбуткових моделей доводиться відмовлятися, щоб звільнити кошти на електрифікацію Hyundai-Kia.

Концерн Hyundai розпочав оптимізацію модельного ряду та її жертвами стануть одразу кілька моделей. Зокрема, популярні раніше Hyundai Sonata та Kia K5/Optima знімуть із виробництва найближчими роками. Про це стало відомо виданню Automotive News Europe.

Нинішнє покоління Hyundai Sonata, очевидно, стане останнім. На нього ще чекає один фейсліфтинг, а у 2027 або 2028 році випуск седана припинять. Оскільки Kia K5 (раніше відома як Optima) ділить із Sonata платформу, то цю модель чекає така сама доля.

Hyundai Sonata, Kia K5, Kia Optima, Kia Stinger
Kia K5 ділить платформу з Sonata, а тому її також знімуть із виробництва
Фото: Kia

Причина такого рішення зрозуміла — останніми роками сімейні седани різко втратили популярність, адже покупці все частіше вибирають кросовери. Зараз продають удвічі менше Hyundai Sonata, ніж 7-8 років тому.

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Крім того, концерн Hyundai почав електрифікацію лінійки, а це вимагає чималих коштів, тому вирішено відмовитися від менш успішних моделей. До того ж для випуску електрокарів потрібні нові виробничі потужності. Тому один із південнокорейських заводів, де випускали Hyundai Sonata, вже зупинено та він проходить модернізацію — його готують до випуску спортивного електрокара Hyundai Ioniq 6.

Hyundai Sonata, Kia K5, Kia Optima, Kia Stinger
Kia Stinger не вдалося набути популярності, а тому модель ліквідують
Фото: Kia

Через низький попит вже найближчими роками припинять випускати й Kia Stinger — задньопривідна модель не отримає наступника і піде з ринку. Попри позитивні оцінки преси та експертів, Kia Stinger так і не вдалося завоювати популярність та його продажі залишаються на дуже низькому рівні.

Раніше Фокус розповідав, що європейські автовиробники відмовляються від сімейних мінівенів. Ці моделі також програють конкуренцію кросоверам.