Hyundai та Kia знімають із виробництва знамениті моделі
Колись популярні сімейні седани поступово поступаються місцем кросоверам. Від неприбуткових моделей доводиться відмовлятися, щоб звільнити кошти на електрифікацію Hyundai-Kia.
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Концерн Hyundai розпочав оптимізацію модельного ряду та її жертвами стануть одразу кілька моделей. Зокрема, популярні раніше Hyundai Sonata та Kia K5/Optima знімуть із виробництва найближчими роками. Про це стало відомо виданню Automotive News Europe.
Нинішнє покоління Hyundai Sonata, очевидно, стане останнім. На нього ще чекає один фейсліфтинг, а у 2027 або 2028 році випуск седана припинять. Оскільки Kia K5 (раніше відома як Optima) ділить із Sonata платформу, то цю модель чекає така сама доля.
Причина такого рішення зрозуміла — останніми роками сімейні седани різко втратили популярність, адже покупці все частіше вибирають кросовери. Зараз продають удвічі менше Hyundai Sonata, ніж 7-8 років тому.Важливо
Крім того, концерн Hyundai почав електрифікацію лінійки, а це вимагає чималих коштів, тому вирішено відмовитися від менш успішних моделей. До того ж для випуску електрокарів потрібні нові виробничі потужності. Тому один із південнокорейських заводів, де випускали Hyundai Sonata, вже зупинено та він проходить модернізацію — його готують до випуску спортивного електрокара Hyundai Ioniq 6.
Через низький попит вже найближчими роками припинять випускати й Kia Stinger — задньопривідна модель не отримає наступника і піде з ринку. Попри позитивні оцінки преси та експертів, Kia Stinger так і не вдалося завоювати популярність та його продажі залишаються на дуже низькому рівні.
Раніше Фокус розповідав, що європейські автовиробники відмовляються від сімейних мінівенів. Ці моделі також програють конкуренцію кросоверам.