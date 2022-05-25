Hyundai та Kia знімають із виробництва знамениті моделі

Колись популярні сімейні седани поступово поступаються місцем кросоверам. Від неприбуткових моделей доводиться відмовлятися, щоб звільнити кошти на електрифікацію Hyundai-Kia.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Концерн Hyundai розпочав оптимізацію модельного ряду та її жертвами стануть одразу кілька моделей. Зокрема, популярні раніше Hyundai Sonata та Kia K5/Optima знімуть із виробництва найближчими роками. Про це стало відомо виданню Automotive News Europe.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Нинішнє покоління Hyundai Sonata, очевидно, стане останнім. На нього ще чекає один фейсліфтинг, а у 2027 або 2028 році випуск седана припинять. Оскільки Kia K5 (раніше відома як Optima) ділить із Sonata платформу, то цю модель чекає така сама доля.

[ + – ] Kia K5 ділить платформу з Sonata, а тому її також знімуть із виробництва Фото: Kia

Причина такого рішення зрозуміла — останніми роками сімейні седани різко втратили популярність, адже покупці все частіше вибирають кросовери. Зараз продають удвічі менше Hyundai Sonata, ніж 7-8 років тому.

Важливо

Подарунок до ювілею: представлений найпотужніший і найшвидший Volkswagen Golf в історії (відео)

Крім того, концерн Hyundai почав електрифікацію лінійки, а це вимагає чималих коштів, тому вирішено відмовитися від менш успішних моделей. До того ж для випуску електрокарів потрібні нові виробничі потужності. Тому один із південнокорейських заводів, де випускали Hyundai Sonata, вже зупинено та він проходить модернізацію — його готують до випуску спортивного електрокара Hyundai Ioniq 6.

[ + – ] Kia Stinger не вдалося набути популярності, а тому модель ліквідують Фото: Kia

Через низький попит вже найближчими роками припинять випускати й Kia Stinger — задньопривідна модель не отримає наступника і піде з ринку. Попри позитивні оцінки преси та експертів, Kia Stinger так і не вдалося завоювати популярність та його продажі залишаються на дуже низькому рівні.

Раніше Фокус розповідав, що європейські автовиробники відмовляються від сімейних мінівенів. Ці моделі також програють конкуренцію кросоверам.