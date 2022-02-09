Опубліковані характеристики найяскравішого електромобіля Hyundai

Hyundai Ioniq 6 — електричний седан з обтічним дизайном. Його запас ходу – до 515 км.

З'явилися нові подробиці майбутнього Hyundai Ioniq 6. Стильний електричний седан повинні представити вже навесні, а продажі стартують з 2023 року. Про це повідомляє корейський сайт The Korean Car Blog.

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Новий Hyundai Ioniq 6 – серійна версія концепт-кара Prophecy 2020 року, причому, судячи зі шпигунських фото, відмінності від прототипу будуть мінімальними. Спортивний седан з яскравим обтічним дизайном стане конкурентом Tesla Model 3.

[ + – ] Електрокар отримає два двигуни потужністю 308 к. с.

Стали відомі і перші характеристики Hyundai Ioniq 6. За розмірами він трохи більший за Tesla і його можна порівняти з бензиновим аналогом Hyundai Sonata.

Розміри Hyundai Ioniq 6:

Довжина – 4855 мм

Ширина – 1880 мм

Висота – 1495 мм

Колісна база – 2950 мм

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Седан побудований на модульній платформі E-GMP, як і нові електромобілі Hyundai і Kia. Топовий його варіант отримає два двигуни сумарною потужністю 308 к. с., як у топового Hyundai Ioniq 5, і акумуляторну батарею ємністю 77,4 кВт∙год. Запас ходу становитиме до 515 км, а підзарядити в швидкому режимі на 80% можна буде приблизно за 20 хвилин.

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