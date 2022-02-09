Опубликованы характеристики самого яркого электромобиля Hyundai

Hyundai Ioniq 6 — электрический седан с обтекаемым дизайном. Его запас хода — до 515 км.

Появились новые подробности будущего Hyundai Ioniq 6. Стильный электрический седан должны представить уже нынешней весной, а продажи стартуют с 2023 года. Об этом сообщает корейский сайт The Korean Car Blog.

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Новый Hyundai Ioniq 6 – серийная версия концепт-кара Prophecy 2020 года, причем, судя по шпионским фото, отличия от прототипа будут минимальными. Спортивный седан с ярким обтекаемым дизайном станет конкурентом Tesla Model 3.

[ + – ] Электрокар получит два мотора мощностью 308 л. с.

Стали известны и первые характеристики Hyundai Ioniq 6. По размерам он чуть больше Tesla и сопоставим с бензиновым аналогом Hyundai Sonata.

Размеры Hyundai Ioniq 6:

Длина – 4855 мм

Ширина – 1880 мм

Высота – 1495 мм

Колесная база – 2950 мм

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Седан построен на модульной платформе E-GMP, как и все новые электромобили Hyundai и Kia. Топовый его вариант получит два мотора суммарной мощностью 308 л. с., как у топового Hyundai Ioniq 5, и аккумуляторную батарею емкостью 77,4 кВт∙ч. Запас хода составит до 515 км, а подзарядиться в быстром режиме на 80% можно будет примерно за 20 минут.

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