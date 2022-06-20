Hyundai готовит недорогой семейный автомобиль за $10 500 (фото)

Минивэн Hyundai Staria получит младшего брата Stargazer. Семиместная модель будет недорогой и вместительной.

Опубликованы первые тизеры Hyundai Stargazer. Небольшой семиместный минивэн должны представить уже в июле, а вскоре после этого он поступит в продажу по цене от 10 500 до 13 600 долларов. Об этом сообщает официальный сайт Hyundai.

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[ + – ] Минивэн предложат с бензиновым и дизельным двигателями Фото: Hyundai

Судя по фото, Stargazer с виду очень напоминает старшего брата – новый Hyundai Staria, который с недавних пор доступен в Украине. Его фары и фонари соединены тоненькими диодными полосами, а лобовое стекло имеет большой угол наклона.

С технической точки зрения минивэн ближе не к Staria, а к новому Kia Carens – именно у него позаимствовали платформу и агрегаты. Известно, что семиместный автомобиль будет достигать около 4,5 м в длину при колесной базе в 2780 мм.

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Салон Hyundai Stargazer 2023 на тизерах не показали. Очевидно топовые версии минивэна получат виртуальную панель приборов и большой сенсорный дисплей, как и Kia Carens. Базовая версия будет оснащена 6 подушками безопасности, ESP, кондиционером и парктроником.

[ + – ] Фонари Stargazer соединены светящейся полосой Фото: Hyundai

Ожидается, что новый Hyundai Stargazer получит на выбор два 1,5-литровых 115-сильных мотора – бензиновый и дизельный. Минивэн будет доступен с 6-ступенчатыми механической и автоматической КПП.

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