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Hyundai готує недорогий сімейний автомобіль за $10 500 (фото)

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Фото: Hyundai | Дизайн мінівену виконаний у дусі Hyundai Staria

Мінівен Hyundai Staria отримає молодшого брата Stargazer. Семимісна модель буде недорогою та місткою.

Опубліковано перші тизери Hyundai Stargazer. Невеликий семимісний мінівен мають представити вже в липні, а незабаром після цього він надійде у продаж за ціною від 10 500 до 13 600 доларів. Про це повідомляє офіційний сайт Hyundai.

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Мінівен запропонують із бензиновим та дизельним двигунами
Фото: Hyundai

Судячи з фото, Stargazer виглядом дуже нагадує старшого брата — новий Hyundai Staria, який віднедавна доступний в Україні. Його фари та ліхтарі з'єднані тоненькими діодними смугами, а лобове скло має великий кут нахилу.

З технічного погляду мінівен ближче не до Staria, а до нового Kia Carens — саме в нього запозичили платформу та агрегати. Відомо, що семимісний автомобіль досягатиме близько 4,5 м у довжину з колісною базою 2780 мм.

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Салон Hyundai Stargazer 2023 на тизер не показали. Очевидно, топові версії мінівена отримають віртуальну панель приладів і великий сенсорний дисплей, як і Kia Carens. Базову версію оснастять 6 подушками безпеки, ESP, кондиціонером та парктроніком.

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Ліхтарі Stargazer з'єднані смужкою, що світиться
Фото: Hyundai

Очікується, що новий Hyundai Stargazer отримає на вибір два 1,5-літрові 115-сильні мотори — бензиновий і дизельний. Мінівен буде доступний з 6-ступінчастою механічною та автоматичною КПП.

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