Hyundai презентували недорогий молодіжний кросовер за $9 800 (відео)
Hyundai Venue оновили у дусі старших братів Tucson і Palisade. Кросоверу розширили комплектацію і додали новий турбомотор.
В Індії відбулася презентація Hyundai Venue 2023. Компактний кросовер для молоді пройшов серйозну модернізацію і суттєво подешевшав — коштуватиме від 9 800 до 16 300 доларів. Подробиці моделі розкрили на офіційному сайті Hyundai.
Новий Hyundai Venue після фейсліфтингу став схожим на старші моделі Tucson і Palisade. Він отримав величезну прямокутну решітку радіатора, розширений передній повітрозабірник і нову двоповерхову оптику. Ходові вогні наразі стандартні, а в дорожчих версіях оптика повністю світлодіодна.
Головне нововведення у салоні — віртуальна панель приладів, яку пропонують за доплату. Крім того, кросовер Hyundai Venue отримав скошене кермо та покращену супутникову навігацію з новим 8-дюймовим дисплеєм. У задніх сидінь тепер регулюється кут нахилу спинки.
Базове оснащення враховує 6 подушок безпеки та систему стабілізації, а серед опцій з'явилися бездротова зарядка для смартфонів та електропривід крісла водія. Нагадаємо, що модель представлена і в Україні, однак у нас не продаються найдешевші її версії, а тому кросовер дорожчий — від $17 100.Важливо
На зміну 1,6-літровій четвірці (саме з цим двигуном кросовер представлений в Україні) прийшов 1,0-літровий трициліндровий турбомотор потужністю 120 к. с. В Індії та інших країнах модель також буде доступна з 1,2-літровим бензиновим двигуном на 83 к. с. та 1,5-літровим 100-сильним турбодизелем.
На вибір запропоновані 6-ступінчаста механічна КПП та новий 7-ступінчастий робот із двома зчепленнями. Заженуть Hyundai Venue як і раніше тільки передній.
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