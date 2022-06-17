Hyundai презентовали недорогой молодежный кроссовер за $9800 (видео)

Hyundai Venue обновили в духе старших братьев Tucson и Palisade. Кроссоверу расширили комплектацию и добавили новый турбомотор.

В Индии состоялась презентация Hyundai Venue 2023. Компактный кроссовер для молодежи прошел серьезную модернизацию и существенно подешевел – будет стоить от 9800 до 16300 долларов. Подробности модели раскрыли на официальном сайте Hyundai.

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[ + – ] Передняя часть выполнена в духе Hyundai Tucson и Palisade Фото: Hyundai

Новый Hyundai Venue после фейслифтинга стал похожим на старшие модели Tucson и Palisade. Он получил огромную прямоугольную решетку радиатора, расширенный передний воздухозаборник и новую двухэтажную оптику. Ходовые огни теперь стандартные, а в более дорогих версиях оптика полностью светодиодная.

[ + – ] Для кроссовера впервые доступна виртуальная панель приборов Фото: Hyundai

Главное новшество в салоне – виртуальная панель приборов, которую предлагают за доплату. Кроме того, кроссовер Hyundai Venue получил скошенный руль и улучшенную спутниковую навигацию с новым 8-дюймовым дисплеем. У задних сидений теперь регулируется угол наклона спинки.

[ + – ] У задних сидений регулируется угол наклона спинки Фото: Hyundai

Базовое оснащение включает 6 подушек безопасности и систему стабилизации, а среди опций появились беспроводная зарядка для смартфонов и электропривод водительского кресла. Напомним, что модель представлена и в Украине, однако у нас не продаются самые дешевые ее версии, а потому кроссовер дороже — от $17 100.

[ + – ] Среди опций появились беспроводная зарядка смартфонов и электропривод кресла водителя Фото: Hyundai

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На смену 1,6-литровой четверке (именно с этим мотором кроссовер представлен в Украине) пришел 1,0-литровый трехцилиндровый турбомотор мощностью 120 л. с. В Индии и ряде других стран модель также будет доступна с 1,2-литровым бензиновым двигателем на 83 л. с. и 1,5-литровым 100-сильным турбодизелем.

[ + – ] Hyundai Venue 2023 получил новый 120-сильный турбомотор и роботизированную КПП

На выбор предложены 6-ступенчатая механическая КПП и новый 7-ступенчатый робот с двумя сцеплениями. Привод у Hyundai Venue по-прежнему только передний.

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