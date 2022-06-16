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Новый Ford Kuga 2023 полностью рассекретили перед премьерой (фото)

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Фото: Motor1.com | У Ford Kuga 2023 полностью новая передняя часть

Обновленный Ford Kuga заметили на тестах. Кроссовер изменился внешне и теперь напоминает новый седан Mondeo.

Кроссовер Ford Kuga и его американский брат-близнец Escape вскоре пройдут фейслифтинг. Презентация обновленной модели состоится до конца лета, но ее уже удалось рассекретить. Фотографии опубликовал сайт Motor1.

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Презентация нового кроссовера состоится до конца лета
Фото: Motor1.com

Новый Ford Kuga засняли во время тестов без малейшего камуфляжа, что дает возможность разглядеть его дизайн. Основные изменения претерпела передняя часть кроссовера. Широкая решетка радиатора и раскосые фары, соединенные диодной полосой, сделали Kuga похожим на новый Ford Mondeo 2022. Сзади заметны новые фонари.

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Салон Ford Kuga 2023 не показали, но вряд ли перемены внутри будут столь же значительными. По предварительным данным, все ограничится увеличенным сенсорным дисплеем мультимедийной системы. Также кроссовер должен получить систему полуавтономного вождения.

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Модель предложат в бензиновых, дизельных и гибридных версиях
Фото: Motor1.com

Скорее всего, новый Ford Kuga сохранит 1,5-литровый бензиновый турбомотор, а также турбодизели объемом 1,5 и 2,0 л. Останутся в линейке и две гибридные версии, а американский Ford Escape будет доступен с 2,0-литровой бензиновой турбочетверкой. В предложении останутся версии с передним и полным приводом.

Ранее Фокус сообщал, что новый Ford Bronco официально презентовали в Европе и планируют вскоре начать продажи внедорожника в Старом свете.