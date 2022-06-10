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Самый популярный внедорожник Ford наконец добрался до Европы (фото)

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Ford Bronco 2022, новый Ford Bronco, Ford Bronco, автошоу в Софии, Софийский автосалон
Фото: Motor1.com | Ford Bronco привезли на Софийский автосалон

Новый Ford Bronco необычнайно популярен в Северной Америке, однако европейские продажи модели до сих пор не начались. Впрочем, вскоре внедорожник все же станет доступен и в Европе.

На автошоу в Софии презентовали Ford Bronco 2022. По сути, это европейская премьера культового внедорожника. Об этом сообщает сайт Motor1.

Новый Ford Bronco необычайно популярен в Северной Америке – он собрал около 200 тыс. предзаказов еще до старта производства. Мало того, в США модель получила престижную награду – стала лучшим авто 2022 года.

Ford Bronco 2022, новый Ford Bronco, Ford Bronco, автошоу в Софии, Софийский автосалон
Ford Bronco все-таки начнут продавать в Европе
Фото: Motor1.com

Однако в Европе Ford Bronco пока так и не поступил в продажу. В Ford объясняют это несколькими причинами. Во-первых, сначала необходимо удовлетворить спрос на модель в Америке. А во-вторых, новый Ford Bronco считают слишком большим для европейских улиц – его ширина превышает 2 метра, а масса достигает 2,2 тонн.

Ford Bronco 2022, новый Ford Bronco, Ford Bronco, автошоу в Софии, Софийский автосалон
В Софии показали пятидверный вариант Bronco с 2,7-литровым турбомотором
Фото: Motor1.com

Впрочем, СЕО Ford Motor Джим Фарли все же хочет продавать модель в Европе. Представители концерна на автошоу в Болгарии подтвердили, что Bronco появится в Старом свете, однако точная дата пока неизвестна.

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В Софии показали Ford Bronco 2022 с 2,7-литровым 330-сильным V6 твин-турбо и 10-ступенчатой автоматической КПП. Также модель доступна с 2,3-литровой турбочетверкой на 300 л. с., причем ее можна заказать и с 7-ступенчатой "механикой". А недавно появился и заряженный Ford Bronco Raptor мощностью свыше 400 сил.

Ford Bronco 2022, новый Ford Bronco, Ford Bronco, автошоу в Софии, Софийский автосалон
Внешний вид Ford Bronco выполнен в ретро-стиле
Фото: Motor1.com

Внедорожник предлагают в трехдверной и пятидверной версиях, с мягкой и жесткой крышей. Дизайн выдержан в духе самого первого Ford Bronco 1966 года.

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