Самый популярный внедорожник Ford наконец добрался до Европы (фото)

Новый Ford Bronco необычнайно популярен в Северной Америке, однако европейские продажи модели до сих пор не начались. Впрочем, вскоре внедорожник все же станет доступен и в Европе.

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На автошоу в Софии презентовали Ford Bronco 2022. По сути, это европейская премьера культового внедорожника. Об этом сообщает сайт Motor1.

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Новый Ford Bronco необычайно популярен в Северной Америке – он собрал около 200 тыс. предзаказов еще до старта производства. Мало того, в США модель получила престижную награду – стала лучшим авто 2022 года.

[ + – ] Ford Bronco все-таки начнут продавать в Европе Фото: Motor1.com

Однако в Европе Ford Bronco пока так и не поступил в продажу. В Ford объясняют это несколькими причинами. Во-первых, сначала необходимо удовлетворить спрос на модель в Америке. А во-вторых, новый Ford Bronco считают слишком большим для европейских улиц – его ширина превышает 2 метра, а масса достигает 2,2 тонн.

[ + – ] В Софии показали пятидверный вариант Bronco с 2,7-литровым турбомотором Фото: Motor1.com

Впрочем, СЕО Ford Motor Джим Фарли все же хочет продавать модель в Европе. Представители концерна на автошоу в Болгарии подтвердили, что Bronco появится в Старом свете, однако точная дата пока неизвестна.

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В Софии показали Ford Bronco 2022 с 2,7-литровым 330-сильным V6 твин-турбо и 10-ступенчатой автоматической КПП. Также модель доступна с 2,3-литровой турбочетверкой на 300 л. с., причем ее можна заказать и с 7-ступенчатой "механикой". А недавно появился и заряженный Ford Bronco Raptor мощностью свыше 400 сил.

[ + – ] Внешний вид Ford Bronco выполнен в ретро-стиле Фото: Motor1.com

Внедорожник предлагают в трехдверной и пятидверной версиях, с мягкой и жесткой крышей. Дизайн выдержан в духе самого первого Ford Bronco 1966 года.

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