В Китае раскрыли подробности нового Ford Focus 2023 (фото)

Ford Focus прошел очередную модернизацию. В обновленной линейке появилась новая спортивная модификация S Edition со 182-сильным турбомотором.

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В интернет попали первые фото Ford Focus 2023. Массовая модель С-класса снова прошла фейслифтинг и поступит в продажу в ближайшее время по цене примерно от 16 500 долларов. Об этом сообщает сайт Carscoops.

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[ + – ] Ford Focus получил новые фары и решетку радиатора Фото: carscoops.com

Обновленный Ford Focus рассекретили в Китае – именно там стартуют его продажи. На снимках изображены модернизированные хэтчбек и седан для местного рынка.

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Узнать новый Ford Focus 2023 можно по увеличенной решетке радиатора и более раскосым светодиодным фарам. Сзади изменили фонари. Кроме того, линейку пополнила спортивная версия S Edition – она отличается черными 18-дюймовыми дисками, задним спойлером и полосами на кузове.

[ + – ] Сзади обновили фонари Фото: carscoops.com

В салоне установлены цифровая панель приборов и большой 12,3-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы SYNC 4. В Ford Focus S Edition в отделке присутствуют алькантара, вставки "под карбон" и контрастная красная прострочка. Перечень опций пополнили мощная акустика Bang&Olufsen и система полуавтономного вождения.

[ + – ] В салоне установлен 12,3-дюймовый сенсорный дисплей Фото: carscoops.com

Двигатели Ford Focus разнятся, в зависимости от страны продажи модели. Пока раскрыт только один мотор – в версии S Edition появилась 1,5-литровая бензиновая турбочетверка EcoBoost мощностью 182 л. с. Она работает в паре с 6-ступенчатым роботом PowerShift и с ней авто разгоняется до 100 км/ч за 7,9 с.

[ + – ] Ford Focus S Edition — новая спортивная версия модели Фото: carscoops.com

Кроме того, новый Ford Focus S Edition получил более жесткую спортивную подвеску с заниженным на 10 мм клиренсом. Замедляют его увеличенные тормоза диаметром 308 мм спереди и 302 мм сзади.

Ранее Фокус сообщал, что Ford планирует возродить спортивную модель Thunderbird — любимый автомобиль Мэрилин Монро.