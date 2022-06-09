У Китаї розкрили подробиці нового Ford Focus 2023 (фото)

Ford Focus пройшов чергову модернізацію. В оновленій лінійці з'явилася нова спортивна модифікація S Edition зі 182-сильним турбодвигуном.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

В інтернет потрапили перші фото Ford Focus 2023. Масова модель С-класу знову пройшла фейсліфтинг і надійде у продаж найближчим часом за ціною приблизно від 16 500 доларів. Про це повідомляє сайт "Carscoops".

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

[ + – ] Ford Focus отримав нові фари та решітку радіатора Фото: carscoops.com

Оновлений Ford Focus розсекретили в Китаї — саме там стартують його продажі. На знімках зображені модернізовані хетчбеки та седан для місцевого ринку.

Важливо

Найбільший позашляховик Toyota надходить у продаж: фото, подробиці та ціни

Упізнати новий Ford Focus 2023 можна за збільшеними решітками радіатора та більш розкосими світлодіодними фарами. Ззаду змінили ліхтарі. Крім того, лінійку поповнила спортивна версія S Edition — вона відрізняється чорними 18-дюймовими дисками, заднім спойлером та смугами на кузові.

[ + – ] Ззаду оновили фари Фото: carscoops.com

У салоні встановлені цифрова панель приладів і великий 12,3-дюймовий сенсорний дисплей мультимедійної системи SYNC 4. У Ford Focus S Edition в оздобленні присутні алькантара, вставки "під карбон" та контрастне червоне прострочення. Список опцій поповнили сильна акустика Bang&Olufsen і система напівавтономного водіння.

[ + – ] У салоні встановлено 12,3-дюймовий сенсорний дисплей Фото: carscoops.com

Двигуни Ford Focus відрізняються, залежно від країни продажу моделі. Поки розкритий лише один двигун — у версії S Edition з'явилася 1,5-літрова бензинова турбочетвірка EcoBoost потужністю 182 к. с. Вона працює в парі з 6-ступінчастим роботом PowerShift і з нею авто розганяється до 100 км/год за 7,9 секунди.

[ + – ] Ford Focus S Edition — нова спортивна версія моделі Фото: carscoops.com

Крім того, новий Ford Focus S Edition отримав жорсткішу спортивну підвіску із заниженим на 10 мм кліренсом. Уповільнюють його збільшені гальма діаметром 308 мм спереду та 302 мм ззаду.

Раніше Фокус повідомляв, що Ford планує відродити спортивну модель Thunderbird — улюблений автомобіль Мерілін Монро.