Самый большой внедорожник Toyota поступает в продажу: фото, подробности и цены

Toyota Sequoia 2023 подорожала, но гораздо богаче оснащена. К тому же, отныне модель доступна исключительно в гибридном исполнении.

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Новая Toyota Sequoia третьего поколения уже поступила в производство и вскоре стартуют ее продажи. Объявлена и стоимость большого 5,3-метрового внедорожника – от 58 300 долларов. Об этом сообщает официальный сайт Toyota.

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[ + – ] Внедорожник отныне доступен только в гибридном исполнении Фото: Toyota

Toyota Sequoia 2023 подорожала, но и гораздо богаче оснащена. Уже в базовой версии теперь предусмотрены запуск мотора с кнопки, виртуальная панель приборов, трехзонный климат-контроль, люк, электропривод и подогрев передних сидений, камера заднего вида. Предложены варианты внедорожника на 7 и 8 мест.

[ + – ] В топовой версии салон отделан кожей и деревом Фото: Toyota

В добавок, стандартным стал комплекс систем активной безопасности Toyota Safety Sense 2.5 – адаптивный круиз-контроль, автоматическое торможение, распознавание дорожных знаков, контроль разметки и "слепых" зон.

[ + – ] Доступны варианты на 7 и 8 мест Фото: Toyota

В линейке появилась новая флагманская версия Capstone за $75 300. Ее салон отделан кожей и деревом, а оснащение включает электропривод регулировок руля, вентиляцию сидений первых двух рядов, проекцию на лобовое стекло, 22-дюймовые диски, мощную акустику JBL с 14 динамиками.

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Кроме того, можно выбрать вариант повышенной проходимости TRD Pro. Он получил 18-дюймовые внедорожные шины, усиленную подвеску и блокировку заднего дифференциала.

[ + – ] Toyota Sequoia TRD Pro — вариант повышенной проходимости Фото: Toyota

Напомним, что новая Toyota Sequoia 2023, как и родственный пикап Tundra, теперь построены на платформе Toyota Land Cruiser 300. Все версии оснащены 443-сильной гибридной установкой — 3,5-литровым бензиновым V6 с турбонаддувом и электромотором. Обязательной является и 10-ступенчатая автоматическая КПП, а привод может быть задним или полным.

Ранее Фокус сообщал, что Toyota разрабатывает недорогой пикап на базе кроссовера RAV4.