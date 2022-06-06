Назад в 80-е: японцы предлагают очень необычный тюнинг для Toyota Land Cruiser (фото)

Для нестандартного тюнинга специалисты меняют бамперы, решетку радиатора и переднюю оптику. При этом используются оригинальные детали 40-летней давности.

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Японская компания Flex Dream взялась за оригинальный тюнинг Toyota Land Cruiser. Внедорожник решили намеренно состарить и превратить в автомобиль 80-х годов. Об этом сообщает официальный сайт тюнинг-ателье.

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[ + – ] Образцом для подражания послужил Toyota Land Cruiser 60 1980 года Фото: Toyota

Renoca Phoenix (именно так назвали авто) сделали похожим на Toyota Land Cruiser 60 1980 года. Для этого автомобилю меняют бамперы, решетку радиатора и переднюю оптику. Используются оригинальные детали 40-летней давности, что заставляет переделывать часть кузовных панелей.

[ + – ] Автомобили окрашивают в яркие цвета

Кроме того, можно выбрать яркие цвета кузова, различный декор и оригинальные варианты отделки салона. За доплату предложен внедорожный пакет с увеличенным клиренсом, усиленной подвеской и специальными шинами. Двигатель и КПП остаются без изменений.

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Примечательно, что таким образом дорабатывают не новый Toyota Land Cruiser 300, а модели 90-х и начала 2000-х годов. Тюнинг-пакеты предложены для Toyota Land Cruiser 80 и 100, а также для Land Cruiser Prado 90. Стоимость доработки составляет от 2,8 до 3,5 млн. иен ($20 300 – 27 150), не включая автомобиль-донор.

[ + – ] Toyota Land Cruiser 80 [ + – ] Toyota Land Cruiser 100 [ + – ] Toyota Land Cruiser Prado 90 с внедорожным пакетом [ + – ] Отделку салона можно сделать ярче

Следует отметить, что подобный ретро-тюнинг популярен среди японских ателье. Ранее в схожем стиле компания Mitsuoka переделала кроссовер Toyota RAV4 и его раскупают как горячие пирожки.

Также Фокус рассказывал, про дорогой тюнинг Toyota Land Cruiser 300, поднявший стоимость внедорожника до 100 тыс. долларов.