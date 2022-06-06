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Назад в 80-е: японцы предлагают очень необычный тюнинг для Toyota Land Cruiser (фото)

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Toyota Land Cruiser, тюнинг Toyota Land Cruiser, Toyota Land Cruiser 60, Toyota Land Cruiser 80
У Toyota Land Cruiser меняют фары, бамперы и решетку радиатора

Для нестандартного тюнинга специалисты меняют бамперы, решетку радиатора и переднюю оптику. При этом используются оригинальные детали 40-летней давности.

Японская компания Flex Dream взялась за оригинальный тюнинг Toyota Land Cruiser. Внедорожник решили намеренно состарить и превратить в автомобиль 80-х годов. Об этом сообщает официальный сайт тюнинг-ателье.

Toyota Land Cruiser, тюнинг Toyota Land Cruiser, Toyota Land Cruiser 60, Toyota Land Cruiser 80
Образцом для подражания послужил Toyota Land Cruiser 60 1980 года
Фото: Toyota

Renoca Phoenix (именно так назвали авто) сделали похожим на Toyota Land Cruiser 60 1980 года. Для этого автомобилю меняют бамперы, решетку радиатора и переднюю оптику. Используются оригинальные детали 40-летней давности, что заставляет переделывать часть кузовных панелей.

Toyota Land Cruiser, тюнинг Toyota Land Cruiser, Toyota Land Cruiser 60, Toyota Land Cruiser 80
Автомобили окрашивают в яркие цвета

Кроме того, можно выбрать яркие цвета кузова, различный декор и оригинальные варианты отделки салона. За доплату предложен внедорожный пакет с увеличенным клиренсом, усиленной подвеской и специальными шинами. Двигатель и КПП остаются без изменений.

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Примечательно, что таким образом дорабатывают не новый Toyota Land Cruiser 300, а модели 90-х и начала 2000-х годов. Тюнинг-пакеты предложены для Toyota Land Cruiser 80 и 100, а также для Land Cruiser Prado 90. Стоимость доработки составляет от 2,8 до 3,5 млн. иен ($20 300 – 27 150), не включая автомобиль-донор.

Toyota Land Cruiser, тюнинг Toyota Land Cruiser, Toyota Land Cruiser 60, Toyota Land Cruiser 80
Toyota Land Cruiser 80
Toyota Land Cruiser, тюнинг Toyota Land Cruiser, Toyota Land Cruiser 60, Toyota Land Cruiser 80
Toyota Land Cruiser 100
Toyota Land Cruiser, тюнинг Toyota Land Cruiser, Toyota Land Cruiser 60, Toyota Land Cruiser 80
Toyota Land Cruiser Prado 90 с внедорожным пакетом
Toyota Land Cruiser, тюнинг Toyota Land Cruiser, Toyota Land Cruiser 60, Toyota Land Cruiser 80
Отделку салона можно сделать ярче
Toyota Land Cruiser, тюнинг Toyota Land Cruiser, Toyota Land Cruiser 60, Toyota Land Cruiser 80
Toyota Land Cruiser, тюнинг Toyota Land Cruiser, Toyota Land Cruiser 60, Toyota Land Cruiser 80
Toyota Land Cruiser, тюнинг Toyota Land Cruiser, Toyota Land Cruiser 60, Toyota Land Cruiser 80
Toyota Land Cruiser, тюнинг Toyota Land Cruiser, Toyota Land Cruiser 60, Toyota Land Cruiser 80

Следует отметить, что подобный ретро-тюнинг популярен среди японских ателье. Ранее в схожем стиле компания Mitsuoka переделала кроссовер Toyota RAV4 и его раскупают как горячие пирожки.

Также Фокус рассказывал, про дорогой тюнинг Toyota Land Cruiser 300, поднявший стоимость внедорожника до 100 тыс. долларов.