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Младший брат Hilux: Toyota готовит компактный и недорогой пикап на базе RAV4

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пикап Toyota, Toyota RAV4, Toyota Hilux, Ford Maverick, Hyundai Santa Cruz
Фото: Motor Trend | Успех Ford Maverick и Hyundai Santa Cruz заставил Toyota начать работу над их конкурентом

Успех Ford Maverick и Hyundai Santa Cruz не дает покоя Toyota. Японский автогигант решил создать компактный пикап, который бросит им вызов.

Toyota планирует расширить свою линейку пикапов новой доступной моделью. Информацию подтвердили руководители североамериканского подразделения концерна Боб Картер и Купер Эриксен в интервью журналу Motor Trend.

К такому решению руководство Toyota подтолкнул неожиданный успех компактных пикапов Ford Maverick и Hyundai Santa Cruz, созданных на базе кроссоверов – они разлетаются как горячие пирожки. Суммарно за год продали свыше 50 тыс. этих автомобилей.

пикап Toyota, Toyota RAV4, Toyota Hilux, Ford Maverick, Hyundai Santa Cruz
Платформу для новой модели позаимствуют у кроссовера Toyota RAV4
Фото: Toyota

Выяснилось, что даже в США, где очень любят пикапы, далеко не всем нужны огромные рамные модели. Городским жителям больше по душе авто поменьше и экономичнее.

Собственно, изначально пикапы Toyota Hilux и Tacoma были именно такими – их длина не достигала и 5 метров. Однако с конца 90-х их размеры начали расти и с каждым новым поколением пикапы ставали все больше и дороже.

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В итоге, на данный момент в линейке Toyota компактного недорогого пикапа уже нет. Toyota Hilux и Tacoma достигают 5,3-5,7 м в длину и стоят от 27-30 тыс. долларов. Для сравнения: цена Ford Maverick стартует с $20 тысяч.

Подробностей новой модели пока нет, ведь до ее появления еще несколько лет. Известно лишь, что компактный пикап Toyota построят на платформе TNGA, которую также используют кроссоверы Toyota RAV4 и Highlander. Наверняка в линейке будут не только бензиновые, но и гибридные версии.

Ранее Фокус сообщал, что Toyota представила самую эксклюзивную версию Corolla с карбоновой крышей и 300-сильным турбомотором. Таких авто будет всего 200.