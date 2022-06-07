Младший брат Hilux: Toyota готовит компактный и недорогой пикап на базе RAV4
Успех Ford Maverick и Hyundai Santa Cruz не дает покоя Toyota. Японский автогигант решил создать компактный пикап, который бросит им вызов.
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Toyota планирует расширить свою линейку пикапов новой доступной моделью. Информацию подтвердили руководители североамериканского подразделения концерна Боб Картер и Купер Эриксен в интервью журналу Motor Trend.
К такому решению руководство Toyota подтолкнул неожиданный успех компактных пикапов Ford Maverick и Hyundai Santa Cruz, созданных на базе кроссоверов – они разлетаются как горячие пирожки. Суммарно за год продали свыше 50 тыс. этих автомобилей.
Выяснилось, что даже в США, где очень любят пикапы, далеко не всем нужны огромные рамные модели. Городским жителям больше по душе авто поменьше и экономичнее.
Собственно, изначально пикапы Toyota Hilux и Tacoma были именно такими – их длина не достигала и 5 метров. Однако с конца 90-х их размеры начали расти и с каждым новым поколением пикапы ставали все больше и дороже.Важно
В итоге, на данный момент в линейке Toyota компактного недорогого пикапа уже нет. Toyota Hilux и Tacoma достигают 5,3-5,7 м в длину и стоят от 27-30 тыс. долларов. Для сравнения: цена Ford Maverick стартует с $20 тысяч.
Подробностей новой модели пока нет, ведь до ее появления еще несколько лет. Известно лишь, что компактный пикап Toyota построят на платформе TNGA, которую также используют кроссоверы Toyota RAV4 и Highlander. Наверняка в линейке будут не только бензиновые, но и гибридные версии.
Ранее Фокус сообщал, что Toyota представила самую эксклюзивную версию Corolla с карбоновой крышей и 300-сильным турбомотором. Таких авто будет всего 200.