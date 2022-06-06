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Карбоновая крыша и нет задних сидений: показана самая эксклюзивная Toyota Corolla (видео)

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Фото: Toyota | Всего выпустят только 200 Toyota GR Corolla MORIZO Edition

Экстремальная Toyota GR Corolla MORIZO Edition создана под руководством СЕО японского концерна Акио Тойоды. У нее 300 сил и полный привод.

У лимитированного заряженного хэтчбека Toyota GR Corolla появилась еще более эксклюзивная версия MORIZO Edition. Всего выпустят только 200 таких автомобилей. Об этом сообщает официальный сайт Toyota.

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Все авто окрасят в серый матовый цвет
Фото: Toyota

Новая Toyota GR Corolla MORIZO Edition создана при активном участии руководителя японского концерна Акио Тойоды и названа в его честь. Дело в том, что он участвует в гонках под псевдонимом Морицо. Автомобиль сделали более экстремальным и подготовили к гоночному треку.

Характеристики Toyota GR Corolla MORIZO Edition

Трехцилиндровый 1,5-литровый турбомотор по-прежнему развивает 300 л. с., но его крутящий момент увеличили с 370 до 400 Н∙м. В 6-ступенчатой механической КПП передачи сделали короче. Полноприводный хэтчбек стартует до 100 км/ч менее, чем за 5 с, а его максимальная скорость превышает 250 км/ч.

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Из салона убрали задние сиденья
Фото: Toyota

Toyota GR Corolla получила новые амортизаторы и более цепкие шины Michelin Pilot Sport Cup 2 размером 245/40 R18. Передним тормозам улучшили охлаждение.

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Дизайн Toyota GR Corolla MORIZO Edition

Все 200 авто окрасят в матовый серый цвет и оснастят особыми 18-дюймовыми кованными дисками. В салоне установлены спортивные передние кресла.

Максимальная скорость хэтчбека превышает 250 км/ч

Кроме того, массу автомобиля снизили на 45 кг. Для этого убрали сиденья второго ряда, задние электростеклоподъемники и дворник. Капот и передние двери теперь алюминиевые, а крыша и вовсе выполнена из лекого и недешевого карбона.

Ранее Фокус рассказывал про новую Toyota Corolla 2023. Все семейство модели прошло обновление и получило более мощные двигатели.