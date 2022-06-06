Карбоновая крыша и нет задних сидений: показана самая эксклюзивная Toyota Corolla (видео)
Экстремальная Toyota GR Corolla MORIZO Edition создана под руководством СЕО японского концерна Акио Тойоды. У нее 300 сил и полный привод.
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У лимитированного заряженного хэтчбека Toyota GR Corolla появилась еще более эксклюзивная версия MORIZO Edition. Всего выпустят только 200 таких автомобилей. Об этом сообщает официальный сайт Toyota.
Новая Toyota GR Corolla MORIZO Edition создана при активном участии руководителя японского концерна Акио Тойоды и названа в его честь. Дело в том, что он участвует в гонках под псевдонимом Морицо. Автомобиль сделали более экстремальным и подготовили к гоночному треку.
Характеристики Toyota GR Corolla MORIZO Edition
Трехцилиндровый 1,5-литровый турбомотор по-прежнему развивает 300 л. с., но его крутящий момент увеличили с 370 до 400 Н∙м. В 6-ступенчатой механической КПП передачи сделали короче. Полноприводный хэтчбек стартует до 100 км/ч менее, чем за 5 с, а его максимальная скорость превышает 250 км/ч.
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Дизайн Toyota GR Corolla MORIZO Edition
Все 200 авто окрасят в матовый серый цвет и оснастят особыми 18-дюймовыми кованными дисками. В салоне установлены спортивные передние кресла.
Кроме того, массу автомобиля снизили на 45 кг. Для этого убрали сиденья второго ряда, задние электростеклоподъемники и дворник. Капот и передние двери теперь алюминиевые, а крыша и вовсе выполнена из лекого и недешевого карбона.
Ранее Фокус рассказывал про новую Toyota Corolla 2023. Все семейство модели прошло обновление и получило более мощные двигатели.