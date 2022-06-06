Карбоновий дах і немає задніх сидінь: показана найексклюзивніша Toyota Corolla (відео)
Екстремальна Toyota GR Corolla MORIZO Edition створена під керівництвом СЕО японського концерну Акіо Тойоди. Має 300 сил і повний привід.
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У лімітованого зарядженого хетчбека Toyota GR Corolla з'явилася ще ексклюзивніша версія MORIZO Edition. Усього випустять лише 200 таких автомобілів. Про це повідомляє офіційний сайт Toyota.
Нова Toyota GR Corolla MORIZO Edition створена за активної участі керівника японського концерну Акіо Тойоди та названа на його честь. Справа в тому, що він бере участь у перегонах під псевдонімом Моріцо. Автомобіль зробили екстремальнішим і підготували до гоночного треку.
Характеристики Toyota GR Corolla MORIZO Edition
Трициліндровий 1,5-літровий турбомотор, як і раніше, розвиває 300 к. с., але його крутний момент збільшили з 370 до 400 Н∙м. У 6-ступінчастій механічній КПП передачі зробили коротшим. Повнопривідний хетчбек стартує до 100 км/год менше ніж за 5 с, а його максимальна швидкість перевищує 250 км/год.
Toyota GR Corolla отримала нові амортизатори та чіпкі шини Michelin Pilot Sport Cup 2 розміром 245/40 R18. Переднім гальмам покращили охолодження.Важливо
Дизайн Toyota GR Corolla MORIZO Edition
Усі 200 авто пофарбують у матовий сірий колір та оснастять спеціальними 18-дюймовими кованими дисками. У салоні встановлені спортивні передні крісла.
Крім того, масу автомобіля зменшили на 45 кг. Для цього прибрали сидіння другого ряду, задні електросклопідйомники та двірник. Капот і передні двері тепер алюмінієві, а дах узагалі виконаний з легенького та недешевого карбону.
Раніше Фокус розповідав про нову Toyota Corolla 2023. Усе сімейство моделі пройшло оновлення та отримало потужніші двигуни.