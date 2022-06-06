Карбоновий дах і немає задніх сидінь: показана найексклюзивніша Toyota Corolla (відео)

Екстремальна Toyota GR Corolla MORIZO Edition створена під керівництвом СЕО японського концерну Акіо Тойоди. Має 300 сил і повний привід.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

У лімітованого зарядженого хетчбека Toyota GR Corolla з'явилася ще ексклюзивніша версія MORIZO Edition. Усього випустять лише 200 таких автомобілів. Про це повідомляє офіційний сайт Toyota.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

[ + – ] Усі авто пофарбують у сірий матовий колір Фото: Toyota

Нова Toyota GR Corolla MORIZO Edition створена за активної участі керівника японського концерну Акіо Тойоди та названа на його честь. Справа в тому, що він бере участь у перегонах під псевдонімом Моріцо. Автомобіль зробили екстремальнішим і підготували до гоночного треку.

Характеристики Toyota GR Corolla MORIZO Edition

Трициліндровий 1,5-літровий турбомотор, як і раніше, розвиває 300 к. с., але його крутний момент збільшили з 370 до 400 Н∙м. У 6-ступінчастій механічній КПП передачі зробили коротшим. Повнопривідний хетчбек стартує до 100 км/год менше ніж за 5 с, а його максимальна швидкість перевищує 250 км/год.

[ + – ] Із салону прибрали задні сидіння Фото: Toyota

Toyota GR Corolla отримала нові амортизатори та чіпкі шини Michelin Pilot Sport Cup 2 розміром 245/40 R18. Переднім гальмам покращили охолодження.

Важливо

Для наших доріг: кросовер Toyota RAV4 отримав нову спецверсію (фото)

Дизайн Toyota GR Corolla MORIZO Edition

Усі 200 авто пофарбують у матовий сірий колір та оснастять спеціальними 18-дюймовими кованими дисками. У салоні встановлені спортивні передні крісла.

[ + – ] Максимальна швидкість хетчбека перевищує 250 км/год

Крім того, масу автомобіля зменшили на 45 кг. Для цього прибрали сидіння другого ряду, задні електросклопідйомники та двірник. Капот і передні двері тепер алюмінієві, а дах узагалі виконаний з легенького та недешевого карбону.

Раніше Фокус розповідав про нову Toyota Corolla 2023. Усе сімейство моделі пройшло оновлення та отримало потужніші двигуни.